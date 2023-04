Conselho de Paige Spiranac para influenciadores de golfe imitadores: Não copie minha roupa ou cabelo exatamente!

Taqui não há dúvida de que Paige Spiranac é o mais famoso golfe influenciador do mundo, com o jovem de 30 anos ostentando 3,7 milhões de seguidores no Instagram.

No entanto, existem alguns influenciadores de golfe imitadores que estão surgindo, como Bri Teresi, Katie Sigmond, Grace Charis ou Karin Hart.

Grace Chris mostra decote incrível com vídeo sexy de golfe em câmera lenta

Como esses influenciadores tentam igualar a popularidade de Paige Spiranaceles costumam ‘pegar emprestado’ algumas de suas idéias e táticas e isso não caiu bem.

O conselho de Paige Spiranac para influenciadores de golfe imitadores

Agora, Paige Spiranac abordou o fato de que ela está sendo copiada, às vezes não muito sutilmente.

Em vez de expressar raiva, ela pediu aos outros influenciadores do golfe que tentassem ser mais originais para o seu próprio bem.

“Dizem que a imitação é a maior forma de bajulação, por isso tenho orgulho de ser uma inspiração para todas essas mulheres”, afirmou ela durante uma sessão de perguntas e respostas.

“Quero dizer, eles me viram ser bem-sucedido e sabem que, se copiarem exatamente o que estou fazendo ou seguirem meus passos e o caminho exato que criei e construí para mim, eles também ser bem sucedido.

“Vimos isso, então isso é muito legal e mostra o quão poderosa minha marca tem sido, que se eles copiarem tudo, também terão sucesso.

“Vou dizer que valorizo ​​​​a criatividade e gostaria que não fosse copiada exatamente, desde a roupa exata até como faço meu cabelo até as legendas e como é filmado.

“Seria bom se houvesse apenas um pouco de diferença e acho que seria realmente benéfico para eles serem diferentes e não exatamente, exatamente, exatamente iguais”.

Paige Spiranac provavelmente tem razão, pois um pouco mais de originalidade e criatividade seria benéfico para todos os fãs de golfe que seguem esses vários influenciadores.