Consertar a conta do Diablo 4 está atualmente bloqueada Código 395002

Diablo 4 está ficando mais popular a cada dia. O jogo foi lançado para testes beta para os usuários. Como o jogo está atualmente em fase de testes, é óbvio que você enfrentará vários problemas com ele. Os jogadores que baixaram e tentaram jogar relataram vários problemas. Ao tentar iniciar o jogo, eles receberam a mensagem de erro Diablo 4 Account Locked Error Code 395002. Existem vários motivos para a causa do problema.

Uma das principais razões por trás disso é o alto tráfego. Também há chances de que isso ocorra devido ao problema de conectividade do seu lado; no entanto, os jogadores não conseguem descobrir como resolver o problema. Estamos aqui com este guia, listando os métodos essenciais para resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

Consertar o código de erro 395002 da conta bloqueada do Diablo 4

Muitos jogadores estão enfrentando o problema de sua conta ser bloqueada quando tentam iniciá-la. Já listamos o motivo por trás disso. Agora, estamos aqui com as maneiras de resolver o problema. Então, vamos descobrir.

Forçar reiniciar o jogo

O primeiro método de solução de problemas que você deve tentar para resolver o problema é forçar a reinicialização do jogo. Estamos fazendo isso porque há chances de que alguns erros possam estar presentes no jogo ou o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs pelos quais você está enfrentando o problema. Sugerimos que você tente reiniciar o jogo no gerenciador de tarefas para verificar se o problema foi resolvido. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Gerenciador de tarefas enquanto você iniciou o jogo.

enquanto você iniciou o jogo. Vou ao Aba Processos .

. Clique com o botão direito no processo do jogo.

Selecione Finalizar tarefae faça isso para todos os serviços em segundo plano do jogo.

Depois disso, comece o jogo novamente. O problema será resolvido.

Tente fazer login depois de algum tempo

Se você está tentando jogar durante o horário de pico, isso também pode causar problemas para você. Milhões de jogadores baixaram o jogo Diablo 4. Além disso, os downloads e os jogadores ativos jogando o jogo também estão aumentando.

O jogo foi lançado recentemente para os jogadores, então pode haver problemas no servidor que podem ter bloqueado sua conta. Assim que o servidor do jogo estiver livre para lidar com mais tráfego, nesse momento, você pode tentar fazer login no jogo.

Os desenvolvedores também estão trabalhando regularmente para aumentar os servidores do jogo, para que você possa tentar jogar depois de algum tempo ou durante os horários de pico.

Desativar Firewall e Antivírus do Windows

Uma das principais razões por trás do problema do erro Conta bloqueada é que o jogo não pode fazer conexões adequadas com seu servidor. Como não está obtendo respostas dos servidores do jogo, há chances de que a mensagem de erro tenha sido exibida para você.

Sugerimos que os jogadores tentem desabilitar o Firewall e o Antivírus do Windows para resolver o problema. Isso ocorre porque o Firewall e o Antivírus do Windows funcionam como uma barreira protetora para o sistema. Se houver respostas maliciosas recebidas do aplicativo e de seu servidor, o Firewall as bloqueará. Você pode desativar o Firewall e o Antivírus do Windows para resolvê-lo.

Adicionar Diablo 4 na exceção

Há chances de o jogo não estar funcionando corretamente devido a problemas de segurança do sistema que você está tendo. O Windows vem com o aplicativo pré-instalado do Windows Security. Se os arquivos do jogo entrarem em conflito com a Segurança do Windows, há chances de que o problema ocorra. Sugerimos que você siga os passos abaixo para adicionar o Diablo 4 às listas de exceções para que a Segurança do Windows não cause problemas na execução do jogo.

Abrir Menu Iniciar no seu PC.

no seu PC. Tipo Segurança do Windows .

. Selecione Proteção contra vírus e ameaças.

Clique em Gerenciar configurações debaixo de Configurações de proteção contra vírus e ameaças.

Selecione os Adicionar ou remover exclusões. Adicione o jogo à lista. É isso.

Verifique a conexão com a Internet

Outra razão por trás da mensagem de erro Conta bloqueada é a má conexão com a internet. Diablo 4 é um jogo pesado que roda com a ajuda de milhares de componentes. Esses componentes requerem uma conexão de internet estável com uma taxa de transferência de alta velocidade para funcionar sem problemas. E se o seu sistema não estiver conectado a essa conexão com a Internet, poderá ocorrer o problema de Conta bloqueada. Sugerimos que os jogadores que estão recebendo o erro Conta bloqueada verifiquem se a conexão com a Internet que estão usando está funcionando bem ou não. Se houver algum problema, você precisará resolvê-lo.

Verifique o status do servidor

O jogo foi lançado para os jogadores para testá-lo. No entanto, como os downloads aumentam diariamente, é difícil para os desenvolvedores lidar com um tráfego tão alto. Nesse caso, o jogo não pode dar acesso a todos os jogadores que estão tentando jogar, e eles estão recebendo diferentes mensagens de erro. Os jogadores devem verificar o status do servidor do jogo, se for o caso.

Os desenvolvedores estão trabalhando para adicionar mais servidores para os usuários. Junto com isso, há chances de que os servidores do jogo tenham travado, devido ao qual o problema está ocorrendo. Sugerimos que você verifique o status do servidor do jogo para evitar a implementação de qualquer um dos métodos mencionados acima. Além disso, se houver algum problema no servidor, nenhuma correção o ajudará. Você pode verificar o status do servidor do jogo com a ajuda do site do jogo e da página de mídia social.

Se você tentou todos os métodos acima corretamente e ainda recebe a mesma mensagem de erro, sugerimos entrar em contato com o suporte ao cliente. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a bugs que podem estar no jogo, e os desenvolvedores ainda não sabem disso. Depois de relatar esse problema a eles, eles apresentarão algumas soluções para resolver o problema.

Empacotando

Milhares de usuários estavam enfrentando o Diablo 4 Código de erro de conta bloqueada 395002. A principal razão por trás disso foram problemas de servidor e conectividade. Aqui listamos todos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema facilmente em seu sistema. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

