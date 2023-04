A sua entrada no mercado de investimentos deve ser planejada em diversos aspectos, uma vez que são muitas as opções oferecidas pelo mercado e também é necessário considerar os riscos que implicam a economia e sua volatilidade, bem como, as diversas modalidades de golpes existentes na internet.

Considerações relevantes para entrar no mercado de investimentos

O novo investidor recebe muitas informações ao entrar no mercado, por isso, é necessário que faça um planejamento para direcionar sua entrada neste cenário.

Acompanhe as atualizações econômicas

O conhecimento sobre a economia não deve ser negligenciado pelo investidor, pois ao entender o fluxo da economia e seu impacto no mercado de investimentos, suas escolhas se tornam mais orgânicas e seguras.

É importante que o investidor busque por plataformas oficiais, como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores (B3), por exemplo.

Já que poderá obter vantagens analíticas ao acompanhar notícias interessantes sobre a economia de forma global.

Cuidado com golpes

Ao receber algum tipo de abordagem de pessoa física ou jurídica na internet, oferecendo uma vantagem exponencialmente fora da realidade do mercado e em pouco tempo, é necessário que o investidor tenha atenção e desconfie.

A base de muitos esquemas de pirâmides financeiras é uma promessa de riqueza rápida, com um retorno muito alto em pouco tempo.

Geralmente, esse retorno é direcionado a um produto específico, como o investimento em criptoativos, por exemplo.

Plataformas atuais

Busque por plataformas confiáveis para o seu investimento. Uma vez que é possível contratar uma corretora de valores ou conversar com a gerência de um banco tradicional.

Além disso, o mercado atual facilita a vida do investidor, já que muitas fintechs oferecem a possibilidade de o cliente investir diretamente pelos seus respectivos aplicativos de maneira segura.



O Banco Inter é um exemplo de plataforma evolutiva para o investidor, pois o cliente do Banco Inter – automaticamente – já tem acesso à Inter Invest, e pode realizar diversos investimentos através do app oficial.

O Nubank flexibilizou sua plataforma e permite que o cliente invista no tesouro direto, além das opções atreladas ao CDI.

Diversifique suas opções

Sendo assim, esses são apenas alguns exemplos. Visto que o importante é que considere o mercado de forma ampla para minimizar suas chances de ser vítima de golpes.

Desta maneira, poderá elevar sua rentabilidade de forma segura. Portanto, tenha paciência com o seu processo e diversifique suas opções em renda fixa.