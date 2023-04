Consórcio Penedo Criativa é assinado durante 1ª Jornada Criativa de Penedo

Assessoria SETUR

Consórcio é composto por entidades federais, estaduais e municipais

O Consórcio Penedo Criativa foi assinado durante a realização da 1ª Jornada Criativa de Penedo. O protocolo de intenções é composto por entidades federais, estaduais e municipais e dá sustentação para a candidatura de Penedo à Rede Mundial Cidades Criativas, da UNESCO, lançada oficialmente no último dia 31 de março.

A solenidade aconteceu no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco, com a presença de autoridades, pessoas interessadas no assunto e estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino, da Ufal e do Ifal que estudam em Penedo.

Atuando em conjunto, as entidades, dentro de suas respectivas competências, vão fortalecer a economia criativa no município de Penedo e desenvolver o segmento do audiovisual em toda a região.

Além da Prefeitura de Penedo, o consórcio é composto pelo Governo de Alagoas, Sebrae Alagoas, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN), Banco do Nordeste, Fundação Casa do Penedo, Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano (FSAL) e Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC).

De acordo com Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, um dos critérios que serão avaliados nas candidaturas é a capacidade de articulação e a força institucional para cumprir os compromissos firmados no dossiê.

“Ao criar um grupo de trabalho em torno da economia criativa, Penedo passa uma mensagem clara e objetiva de que tem instituições de peso em todas as esferas de governos mobilizadas e, que irão apoiar projetos, iniciativas e ações para o desenvolvimento da economia criativa de Penedo”, explica o gestor da SETUR.

“A essa altura do processo, unir forças públicas e privadas contribui positivamente não somente com a candidatura de Penedo à Rede Mundial de Cidades Criativas, na categoria Cinema, mas, também para o desenvolvimento técnico do município no segmento”, disse Karlinne Cordeiro, assessora técnica da Setur Penedo.

“A gestão municipal foi assertiva em escolher a área criativa do Cinema em virtude da capilaridade deste setor com um Festival de Cinema consolidado e, que, alinhado com a cultura e a criatividade, tornará Penedo um dos principais polos turísticos do Brasil, promovendo, assim, o desenvolvimento socioeconômico de toda a população penedense”, disse Felipe Tiago, diretor do Ifal campus Penedo.

“O Consórcio Penedo Criativa é uma iniciativa inédita de concertação multinstitucional para apoiar a candidatura de uma cidade para acesso à Rede Mundial de Cidades Criativas, da UNESCO, garantindo, assim, o apoio necessário para a execução dos projetos que forem pactuados, demonstrando que este não é um desafio apenas de uma gestão municipal, mas, de toda uma cidade com vistas a um futuro melhor e mais sustentável, onde a cultura e a criatividade estarão no centro das políticas públicas”, disse Eduardo Barroso, especialista na Rede Mundial de Cidades Criativas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR