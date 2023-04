Construtora Tenda anunciou novos EMPREGOS em todo o país

A Construtora Tenda foi fundada no ano de 1969, em Belo Horizonte, com a missão de realizar o sonho da casa própria a milhares de brasileiros. Neste momento, a corporação está presente em 9 estados do Brasil, trabalhando por meio de 80 pontos de vendas. Confira, a seguir, as vagas de emprego disponíveis atualmente na corporação.

Construtora Tenda divulga novas vagas de emprego no Brasil

A Construtora Tenda trabalha para realizar o sonho da casa própria de milhares de brasileiros, atendendo mais de 120 mil famílias desde a sua fundação. Atualmente, a companhia está presente em quase 10 estados do país, somando 80 pontos de venda.

Fundada em 1969, em Belo Horizonte, atualmente a corporação tem parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, que oferece diversos benefícios e facilita o financiamento dos clientes.

Há pouco tempo, novas oportunidades ficaram disponíveis nas unidades da Construtora Tenda no país. Confira.

Agente de Vendas – Fortaleza / CE;







Operador de Forma – Atibaia / SP;







Supervisor de Suprimentos – São Paulo / SP;







Técnico de Edificações Fortaleza / CE;







Ajudante – Porto Alegre / RS;







Conferente – Atibaia / SP;







Encarregado de Estrutura – São Paulo / SP;







Ajudante de Forma – Atibaia / SP;







Mestre de Obras – Recife / PE.

Veja também: CSN Mineração divulgou vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos

Como se candidatar

A Construtora Tenda está sempre anunciando novas oportunidades de emprego através de seus canais digitais. No portal de recrutamento, os interessados conseguem acessar a lista com todas as vagas, bem como seus respectivos benefícios e pré-requisitos.

Caso tenha interesse em se candidatar em um dos cargos colocados acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais para concluir a candidatura.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.