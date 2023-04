Consultando e Limpando o Nome: Guia de Ações Práticas

Atualmente, um dos documentos mais importantes do brasileiro é o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, que pode ser utilizado para diversas situações. A Receita Federal é uma instituição do Governo Federal responsável por geri-lo e mantê-lo. Além disso, instituições como a Serasa e o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) podem utilizar deste cadastro para levantar o histórico financeiro dos brasileiros, o que inclui as dívidas abertas e/ou em atraso.

Desta forma, muitos bancos e instituições financeiras utilizam-se do histórico obtido através do CPF para saber se o consumidor paga suas contas em dia, e se possui dívidas em aberto. Sendo assim, essa consulta geralmente ocorre quando o cidadão tenta realizar a contratação de empréstimo, financiamentos ou aumento de crédito nas respectivas instituições.

Isso porque quando o banco vai oferecer um empréstimo, ou alguma das operações citadas, ele precisa saber qual a capacidade de pagamento do consumidor, assim como se aquela pessoa costuma pagar suas dívidas ou não.

Consulta de dívidas no CPF

É muito importante saber se o seu CPF possui dívidas antigas vinculadas a ele. Nesse sentido, a consulta pode ser feita pela internet, de maneira totalmente gratuita, através da plataforma da Serasa. A plataforma pode ser acessada através do site oficial da instituição.

Além disso, para realizar a consulta através da plataforma é necessário possuir um cadastro, inserindo as informações que são solicitadas no momento do acesso. Sendo assim, com o cadastro, o cidadão consegue realizar a consulta, e saber se o CPF encontra-se em situação irregular ou não, isto é, com ou sem pendências relacionadas à dívidas.

Caso existam dívidas em aberto no CPF, é importante que o usuário busque quitá-las, pois a inadimplência gera vários efeitos negativos. Para se ter ideia, de acordo com levantamento da Serasa Experian, a inadimplência é um fator crescente no Brasil, atingindo milhões de pessoas. Segundo a instituição, em 2023 a inadimplência atingiu mais de 70 milhões de pessoas no país. Além disso, segundo pesquisa feita pela Hibou, 4 em cada 10 brasileiros começaram este ano com dívidas ativas.

Como limpar o nome

O primeiro passo para limpar o nome é colocar no papel todas as dívidas em detalhes, para se ter uma noção geral do problema. Em seguida, é preciso também colocar no papel todo o dinheiro que entra no mês, e quanto é destinado para os gastos básicos, como conta de água, luz, aluguel, etc.

Nesta etapa do processo, muitos especialistas recomendam o uso da técnica chamada de ABCD. Esse método consiste em dividir os gastos mensais em quatro partes, sendo elas: A para as contas relacionadas com alimentação, B para as contas básicas da casa, C para as contas que podem ser “contornadas” e D para os gastos que são desnecessários.

Através deste método, o negativado consegue ter uma noção melhor e mais clara de quanto dinheiro está disponível para pagar as dívidas naquele mês, e quanto dinheiro será destinado para as contas. Inclusive, muitas vezes é importante cortar gastos ou economizar nas contas, para que seja possível quitar todas as dívidas em aberto.