Consultando o Bolsa Família: Saiba Como Verificar se Você Está Entre os Beneficiários

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade financeira e social podem ter acesso à dignidade.

Nos últimos meses, o Ministério do Desenvolvimento Social começou a realizar um pente-fino nos cadastros, a fim de excluir quem não se adéqua às regras do programa. Em contrapartida, a fila de espera diminuiu significativamente, uma vez que se abriram novas vagas e novas famílias passaram a ter acesso ao benefício.

Sendo assim, o que muitos ainda se perguntam é como descobrir se vai receber o Bolsa Família. Nesta matéria, reunimos todas as informações que você precisa saber para consultar de forma fácil. Confira agora mesmo!

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário se enquadrar como baixa renda. Assim, para fazer parte do programa, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também precisa ter cadastro no CadÚnico (Cadastro Único), base de dados do Governo Federal para a distribuição dos seus benefícios sociais.

Para se inscrever no CadÚnico, o responsável familiar deve realizar o cadastro de toda a família no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município.

É possível fazer o pré-cadastro por meio do aplicativo Cadastro Único e adiantar o processo de inscrição. Após o pré-cadastro, o responsável familiar tem até 120 dias para completar a inscrição no CRAS.

Contudo, é importante mencionar que apenas se cadastrar no CadÚnico não garante o recebimento do Bolsa Família. Mas, para isso, é necessário se enquadrar em todos os requisitos do programa e aguardar uma nova seleção do Governo Federal.

Como saber se vou receber o Bolsa Família?

A maior dúvida de quem está na fila de espera é como saber se a família irá receber o benefício, já que apenas a inscrição no CadÚnico não garante a sua participação.

Em primeiro lugar, quando uma família passa a fazer parte do Bolsa Família, ela recebe uma carta em sua residência, a fim de informar que a família foi contemplada com o benefício.

No entanto, caso não tenha recebido a carta, você deve procurar pelo setor do Bolsa Família no CRAS do seu município ou ainda na prefeitura da sua cidade. Além disso, também é possível consultar o benefício por meio do aplicativo Bolsa Família. Confira a seguir o passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe e acesse o aplicativo Bolsa Família no seu celular; Na tela inicial, clique na opção “consultar parcelas”; Na tela seguinte, insira o número do seu NIS (Número de Inscrição Social) no campo indicado e clique em “consultar”; Em seguida, aparecerá o resumo do seu cadastro. Na aba “parcelas”, você poderá conferir as parcelas que foram aprovadas para o seu cadastro.

Calendário de pagamentos



O pagamento do Bolsa Família é realizado seguindo sempre o último número do NIS dos beneficiários. A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses e já deu início aos pagamentos de abril.

A seguir, confira o calendário oficial completo de abril:

Final de NIS 1: 14 de abril (pago);

Final de NIS 2: 17 de abril (pago);

Final de NIS 3: 18 de abril (pago);

Final de NIS 4: 19 de abril (pago);

Final de NIS 5: 20 de abril (pago);

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO PARA O DIA 22/04 ;

; Final de NIS 7: 25 de abril;

Final de NIS 8: 26 de abril;

Final de NIS 9: 27 de abril;

Final de NIS 0: 28 de abril.

Os beneficiários podem receber os valores por meio dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal: agências, lotéricas, correspondentes e aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Dessa forma, através do App, é possível receber o Bolsa Família. Além disso, pode realizar transferências bancárias, Pix, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outros serviços bancários.