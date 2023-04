Contratação de Caminhões da MacPonta nos Estados de São Paulo e Paraná.

A MacPonta Caminhões, empresa que representa a bandeira DAF, marca holandesa do segmento de caminhões premium com mais de 85 anos de história, está atrás de novas pessoas para compor a sua equipe. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Assistente Administrativo/Financeiro – Sumaré – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Palmital – SP – Efetivo;

Assistente de Garantia – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Assistente Financeiro – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Consultor de Peças Interno – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Consultor Técnico Sr. (Mecânico a Diesel) – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Gerente de Filial – Boituva – SP – Efetivo;

Instrutor de Direção – Marialva – PR – Efetivo;

Mecânico – Boituva – SP – Efetivo;

Mecânico II – Boituva – SP – Efetivo;

Mecânico – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Mecânico – Sumaré – SP- Efetivo;

Técnico Mecânico – Palmital – SP – Efetivo.

Mais sobre a MacPonta Caminhões e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a MacPonta Caminhões, é interessante frisar que a empresa conta com cinco lojas sendo Ponta Grossa e Marialva no Paraná, e Boituva, Sumaré e Palmital em São Paulo. A concessionária dispõe da vendas de caminhões, peças e serviços. Técnicos treinados pela fábrica e o ferramental necessário também estão disponíveis para realizar qualquer tipo de serviço.

Além da qualidade DAF ser fundamental para a conquista de mercado, a MacPonta Caminhões acredita que o pós-vendas é a garantia da fidelização do cliente. Por isso, investe em uma oficina completa, técnicos capacitados pela fábrica e amplo estoque de peças capaz de atender um caminhão por inteiro.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!