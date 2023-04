Contratação Presencial e Remota de Conta Simples

A Conta Simples, empresa que é um sistema operacional financeiro e tem como objetivo oferecer soluções que resolvam diferentes dores da jornada do financeiro de uma empresa, está atrás de novas pessoas para compor seu time. Assim, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Sênior – São Paulo – SP e Remoto;

Analista de Mídia e Performance Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Performance Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Product Marketing Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Sucesso do Cliente Pleno (Low Touch) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Business Analytics Ops Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador(a) de PLD – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Designer de Serviço / Product Designer Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Engenheira(o) de Software Backend Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Engenheira(o) de Software Backend Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Designer Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Product Design Lead – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Tech Lead – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Conta Simples e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a empresa, vale destacar que a Conta Simples, desde o primeiro ano, em 2019, teve um crescimento exponencial e é uma das scale-ups que mais se destaca no cenário de fintechs voltadas para empresas.

Além disso, foi a segunda startup brasileira a receber aporte da Y Combinator, está na lista das 100 Startups to Watch (PEGN), está entre as 50 Startups que mudam o Brasil (Exame), E não para por aí: seus clientes já lhe reconhecem como um dos melhores lugares para se trabalhar, além de ser certificada pela Great Place to Work.

