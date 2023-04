Contratação Presencial e Remota de Darede.

A Darede, empresa que tem o objetivo de estar entre as maiores e melhores empresas de TI do Brasil, está na procura por novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira aqui mesmo quais são os cargos disponíveis:

Analista de Segurança Junior – CloudSec – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente(a) Financeiro – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário(a) Comercial – Barueri – SP e Remoto – Estágio;

Pessoa Analista de Segurança Cibernética Jr / Red Team – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Assistente de SOC Cyber Security – Barueri – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Darede e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Darede, é interessante frisar que a empresa busca agregar valor e obter os melhores resultados operacionais para seus clientes. Ao todo, conta com colaboradores de altamente capacitados, que buscam constantemente atender os clientes de forma personalizada, estando preparados para atuar em qualquer necessidade do cliente com a mais alta qualidade do mercado.

Em 8 anos de mercado, a Darede revolucionou os negócios de Cloud no Brasil atendendo grandes clientes do mercado como a Empiricus, Mirae Asset, entre outros. Além de ser parceiro da Amazon Web Services (AWS) e Silver Partner Microsoft, com objetivo de atingir a qualificação máxima na parceria.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!