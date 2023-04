Contrate Pessoas em Todo o País e Sinta a Energia Vibrar!

Veja agora mesmo quais são as possibilidades de emprego!

A Vibra Energia, empresa que tem uma bagagem de 50 anos de história e é uma das maiores empresas de energia do país, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades:

Analista de Gestão Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Pl – Foco em Cloud – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Inovação e Transformação Digital – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Integridade com Foco em apuração – Rio de Janeiro – RJ – Temporário;

Analista de Logística – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Meios de Pagamento e Fidelidade Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Operações Júnior – Manaus – AM e Remoto – Efetivo;

Analista de Processos – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativa (Vaga exclusiva para Mulheres) – Miritituba – PA – Efetivo;

Engenheiro(a) de Dados – Rio de Janeiro – Efetivo;

Engenheiro (a) de Obras e Adequações – Cuiabá – MT – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Junior – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Executivo de Vendas – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo;

Executivo de Vendas – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo; Executivo de Vendas Pleno – Passos – MG – Efetivo;

Executivo de Vendas Pleno – Santos ou São Paulo (Rodoviário) – SP – Efetivo;

Gerente de Vendas B2B – Cuiabá – MT – Efetivo;

Operador (a) – Campinas – SP- Efetivo;

Técnica de Operações Jr – Vaga afirmativa para mulheres – Porto Velho – RO – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção – São José dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Vibra Energia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Vibra Energia, é válido frisar que a empresa atua para impulsionar pessoas e negócios, abrindo novos caminhos. Além disso, está sempre a postos para mover o Brasil com sua melhor energia e enfrenta os seus desafios com coragem para mudar, confiança para inspirar e felicidade para evoluir.

Além disso, é movida pelos clientes, simplifica o dia a dia com ousadia para ir além. Por fim, é um time que vibra e se compromete com o futuro sustentável.

