Copastur Viagem e Turismo OFERECE EMPREGOS; Veja!

Confira quais são os cargos disponíveis e como se candidatar!

A Copastur, empresa que tem mais de 49 anos de história e é referência no segmento do turismo, está atrás de novos colaboradores para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, veja abaixo a lista de cargos vagos e suas respectivas localidades:

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Viagem Corporativas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Consultor de Viagens Corporativas – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor de Viagens – Plantão Emergencial – G8 – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Inside Sales – Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Novos Negócios Júnior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente Customer Success – Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Conciliação | São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Novos Negócios em Eventos e Incentivos | São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro – Foco em Conciliação Terrestre – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Aéreo – São Paulo – SP- Efetivo;

Assistente Corporate – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Relacionamento com Fornecedor – Lazer – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Cargos e Salários Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte a Produtos | São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro de Software – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Copastur e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Copastur, é válido destacar que a empresa disponibiliza aos seus clientes a mais avançada tecnologia para atendimento, gestão e controle, presente no mercado de viagens de negócios, possibilitando gestão dos gastos de viagens corporativas de sua empresa e o melhor aproveitamento do “budget” a elas destinado.

Por fim, tem a missão de atuar com excelência no serviço de agenciamento de viagens a negócios e lazer e no suporte a eventos corporativos, garantindo a criação e geração de valor para clientes, equipe e sociedade promovendo a satisfação total de cliente e a sustentabilidade do negócio.

