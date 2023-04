Cópias afegãs manchadas de sangue das memórias ‘Spare’ do príncipe Harry serão vendidas em Londres

O príncipe Harry está ganhando milhões com o ‘Poupar‘ livro de memórias que vendeu 1,43 milhão de cópias no primeiro dia em que chegou ao mercado. Este livro é a chance do príncipe contar seu lado da história sobre seu relacionamento com o Família real. Mas ele também faz algumas afirmações interessantes que são muito particulares e o retratam como uma pessoa que também comete erros. Príncipe Harry desce pela estrada da memória com muitos momentos importantes de sua vida quando era mais jovem. Além disso, ele confessou abertamente que matou afegão combatentes em suas viagens militares para a guerra no Médio Oriente. Em sua declaração, o príncipe Harry parece convencido de que matou outro ser humano pelo bem de seu país.

Provavelmente qualquer soldado vai ver dessa forma, mas isso não tira nada da culpa que se deve sentir quando se tira a vida de outra pessoa. Se esse sentimento não for suficiente, o artista conceitual Andrei Molodkin decidiu comprar 25 exemplares do livro (um para cada morte do príncipe Harry) e vendê-los todos em um leilão. Todos os rendimentos irão supostamente para diferentes afegão instituições de caridade. Mas você pode estar se perguntando por que essas cópias estão sendo revendidas, o motivo é chocante para quem não entende o contexto. Espera-se que essas cópias sejam colocadas à venda apenas alguns dias antes da coroação do rei no início de maio.

As cópias mais controversas de ‘Spare’ do príncipe Harry

Cada um desses 25 ‘Sobressalente’ as cópias vendidas estarão à venda por um grande $ 10.000 por cópia dentro de uma loja perto do Castelo de Windsor. A razão pela qual eles serão tão caros é altamente controversa, mas a venda provavelmente ocorrerá de qualquer maneira. De acordo com Molodkinessas cópias serão manchadas com sangue do povo afegão como um lembrete do que Príncipe Harry fez. É por isso que as cópias ‘Spare’ custarão tanto, e o dinheiro irá direto para instituições de caridade afegãs. Dado o quanto as pessoas não gostam do príncipe Harry na Inglaterra, essas vendas de livros provavelmente acontecerão independentemente de o príncipe Harry reclamar ou não.

A cada dia que passa, tanto o príncipe quanto Meghan Markle encontrar razões mais convincentes para abandonar do rei Carlos III coroação. Uma declaração do artista para Notícias da Sky leia-se o seguinte: ” Príncipe Harry gaba-se de matar o Talibã como se fossem vilões em um videogame, transformando a vida humana em outro e depois lucrando com a triste história para vender livros sobre seu consumo excessivo de drogas, façanhas sexuais e conquistas assassinas. e organização de artes em Kennington, Lodon, em 2 de maio.