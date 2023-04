Coroação do Rei Charles III: Onde você poderá assistir à coroação do rei?

Dem 2022, Rainha Elizabeth II faleceu e deixou o trono vago para o próximo na fila para ocupá-lo. Essa pessoa é Rei Carlos III, que foi publicamente reconhecido por todos como o novo rei da Inglaterra e da Commonwealth. No entanto, este título não será totalmente oficial até que o rei seja coroado como tal. Sua coroação está marcada para 6 de maio, com o mundo inteiro olhando para ele e Rainha Consorte Camila. Mas milhões de pessoas também vão querer ver o rei sendo coroado e haverá várias maneiras de assistir a essa transmissão de televisão. Como é de costume, as pessoas com serviço de TV a cabo nos Estados Unidos poderão ver toda a coroação pela BBC. Isso lhe dará a chance de vivenciar o evento pelos olhos da lendária rede.

Quais redes americanas estão transmitindo a coroação?

Mas se você estiver com vontade de assistir à coroação com jornalistas americanos, poderá escolher entre um grande número de redes que cobrirão o evento. Todos os grandes nomes como MSNBC, ABC, CNN, CBS e muitos outros oferecerão algum tipo de cobertura. O evento começa no sábado, 6 de maio, às 11h, horário local. Quanto à procissão do Palácio de Buckingham. que está começando mais cedo. Dizer que um evento começa às 11h de Londres significa 6h para a Costa Leste e 3h para o Pacífico. Ainda não temos ideia de quanto tempo durará a coroação. Estão a decorrer duas procissões, uma mais pequena na Abadia de westminster mais em público. E outro bem maior que está acontecendo em privado no Palácio de Buckingham.

Dado que não vimos uma coroação na era moderna, também há uma chance de que a transmissão do Palácio Real escolha um canal do Youtube para transmitir todo o evento. Já se passaram muitas décadas desde que a jovem rainha Elizabeth II foi coroada como a legítima rainha da Inglaterra. O mundo era muito diferente naquela época e está muito mais lotado agora. Alcançar ainda mais pessoas através do Youtube é uma maneira brilhante de permitir que a maioria das pessoas em todo o mundo testemunhe esta coroação. Em 6 de maio, o mundo inteiro estará assistindo Charles se tornar o rei de todo o Reino Unido.