Coroação do Rei Charles: Qual será o novo código de vestimenta?

Tano passado foi um dos mais turbulentos para o família real britânica. Desde que se tornou oficial que Príncipe Harry casaria Meghan Marklehouve uma divisão relatada dentro da realeza.

Após a morte de Rainha Elizabeth IIseu filho Charles foi o herdeiro do trono em um dos episódios mais marcantes da monarquia britânica.

Embora o monarca tenha morrido em setembro passado, não será até 6 de maio, quando Carlos III receberá a coroa de rei na respectiva cerimônia de coroação.

Desde então, especula-se sobre como será o evento e quais mudanças serão feitas em relação às cerimônias anteriores.

Mudança no protocolo de vestimenta

Diante de tanta expectativa, um dos ex-mordomos do rei Carlos III, Grant Harrold, partilhou alguns dos detalhes que os presentes na cerimónia de coroação e os seguidores da casa real britânica poderão testemunhar. Uma das surpresas que mais chamou a atenção foi o código de vestimenta.

Segundo Harrold, no evento que acontecerá em Abadia de westminsteruma das vestimentas mais tradicionais e que sempre esteve presente em cerimônias desse tipo será modificada.

“Este evento vai ser tão completamente diferente Rainha Elizabeth IIcoroação de quando se trata de códigos de vestimenta”, disse Harrold a Slingo.

“Tradicionalmente, a aristocracia usaria as vestes da coroação. Se você olhar para a coroação da rainha, verá que os duques, duquesas e condessas tinham todas essas vestes especiais que foram criadas para a coroação. Historicamente, essas vestes eram usadas pela aristocracia, mas agora este não será o caso.

“Para esta coroação, a maioria da realeza usará ternos, não suas vestes especiais.

“Esta é uma grande mudança no protocolo real. Os membros mais antigos da família real decidem a etiqueta real e o código de vestimenta – eles estão sempre mudando a etiqueta, pois são eles que decidem todas as mudanças que serão aceitas como outra parte do o protocolo real.”