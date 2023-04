Corpo de Stephen Smith é exumado após informações surgirem no caso do assassinato de Alex Murdaugh

o corpo de Stephen Smith – o jovem de 19 anos cuja morte foi chamada de atropelamento por anos até que as informações no Alex Murdaugh caso mudou a opinião de todos – foi exumado … TMZ confirmou.

Smith foi encontrado morto em uma estrada escura no Condado de Hampton, Carolina do Sul, em julho de 2015. O vice-legista que fez a autópsia considerou a morte um atropelamento, mas isso nunca fez sentido. Stephen tinha um corte na cabeça causado por uma bala ou algum objeto, mas nenhum ferimento abaixo do torso – algo que não faria sentido em um acidente de carro. Não havia destroços do carro na estrada e há outros fatores que apontam claramente para homicídio.