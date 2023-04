Corrigir “Muitas solicitações, diminua a velocidade” no ChatGPT OpenAI

A OpenAI se esforça para desenvolver e aprimorar a inteligência artificial de maneira segura e benéfica. Além de seus esforços de pesquisa, a OpenAI contribuiu com ferramentas e plataformas inovadoras para os avanços da IA.

Ocasionalmente, no entanto, o OpenAI pode enfrentar problemas relacionados à sobrecarga ou a muitas solicitações, o que pode resultar em um “Muitos pedidos, por favor, diminua a velocidade” mensagem de erro. Usando este artigo, você será guiado por algumas etapas para corrigir esse erro e garantir que o OpenAI funcione para você.

O que é muitos pedidos, diminua a velocidade?

A API do OpenAI pode mostrar uma mensagem de erro intitulada “Too Many Requests, Please Slow Down”. Esta mensagem indica que você fez muitas solicitações ao servidor da OpenAI em um curto período de tempo.

É possível fazer um número limitado de solicitações à API do OpenAI dentro de um determinado período de tempo. Ele foi projetado para evitar o abuso de sua API, bem como para garantir que todas as solicitações de seus usuários sejam tratadas corretamente por seus servidores. O OpenAI retorna a mensagem de erro “Too Many Requests, Please Slow Down” quando você excede o limite de taxa.

Pode ser frustrante receber a mensagem de erro, especialmente se você estiver trabalhando em um projeto ou precisar usar a API do OpenAI. Apesar do limite de taxa, é importante entender que ele existe para manter a confiabilidade e a estabilidade do OpenAI. Para evitar a mensagem de erro, você pode desacelerar suas solicitações ou implementar outras correções.

No entanto, é possível que seu endereço IP tenha sido alterado ou que você possa atualizar para um plano superior que permita mais solicitações por minuto se continuar recebendo a mensagem de erro “Too Many Requests, Please Slow Down”.

Por que “muitos pedidos em 1 hora. Tente novamente mais tarde” ChatGPT ocorre?

No OpenAI, “Too Many Requests, Please Slow Down” ocorre quando você envia muitas solicitações em um curto período de tempo. Sempre que você usa a API da OpenAI, seus servidores consomem tempo de CPU, memória e largura de banda de rede. É importante lembrar que esses recursos são finitos, portanto, muitas solicitações ao mesmo tempo podem sobrecarregá-los.

Para evitar que esse problema ocorra, OpenAI implementa limitação de taxa em sua API. Servidores HTTP e APIs usam limitação de taxa para limitar quantas solicitações podem ser feitas dentro de um determinado período de tempo. Para retardar as solicitações do cliente, o servidor envia uma mensagem de erro quando um cliente faz muitas solicitações durante esse período.

Corrigir “Muitas solicitações, diminua a velocidade” no OpenAI

Portanto, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver as solicitações demais; por favor desacelere no OpenAI:

Verifique seu endereço IP

Você pode resolver o erro “Too Many Requests, Please Slow Down” no OpenAI verificando seu endereço IP. Quando o OpenAI detecta atividades suspeitas, como enviar muitas solicitações rapidamente, ele pode bloquear as solicitações do seu endereço IP.

Se você não tiver certeza de qual é o seu endereço IP, pesquise em qualquer mecanismo de pesquisa por “Qual é o meu endereço IP?”. Você pode entrar em contato com o suporte da OpenAI se a OpenAI tiver bloqueado seu endereço IP. Você também pode tentar usar uma VPN ou conectar-se a outra rede para obter um endereço IP diferente.

Limite seus pedidos

Se você estiver enfrentando problemas de “Too Many Requests, Please Slow Down” no OpenAI; você pode limitar a taxa na qual envia solicitações. Os servidores da OpenAI não serão sobrecarregados se suas solicitações forem distribuídas por um longo período de tempo.

É possível limitar suas solicitações de OpenAI desacelerando manualmente seu programa ou script. Usar uma ferramenta como Sleep in Python também permitirá que você adicione pausas entre as solicitações. Dessa forma, os servidores da OpenAI podem processar suas solicitações sem ficarem sobrecarregados.

Usar a API OpenAI

Ao usar a interface da Web do OpenAI, você pode receber a mensagem de erro “Too Many Requests, Please Slow Down”. Em vez disso, considere usar a API do OpenAI. Com a API da OpenAI, grandes volumes de requisições são tratados de forma rápida e eficiente.

É possível garantir que suas solicitações sejam processadas de forma rápida e eficiente ao usar a API e evitar sobrecarregar os servidores da OpenAI. Suas solicitações precisarão ser autenticadas e você precisará de uma chave de API para acessar a API do OpenAI.

Depois de concluir esta etapa, você pode começar a enviar solicitações aos servidores da OpenAI. Além de fornecer uma variedade de endpoints e parâmetros, a API OpenAI é bem documentada.

Reduza o número de solicitações simultâneas

Pode ser uma boa ideia reduzir o número de solicitações simultâneas se você tiver um script ou programa que envie várias solicitações ao mesmo tempo. Ao fazer isso, os servidores da OpenAI não ficarão sobrecarregados com muitas solicitações simultâneas.

Use um endpoint de API diferente

Você pode enviar solicitações usando vários endpoints de API fornecidos pelo OpenAI. O problema “Too Many Requests, Please Slow Down” pode ocorrer ao usar um terminal com muitas solicitações. É possível que alguns endpoints estejam menos ocupados do que outros, o que pode reduzir a probabilidade de receber essa mensagem de erro.

Limpe o cache do navegador

Pode ser útil limpar o cache do navegador se você estiver recebendo a mensagem de erro na interface da Web do OpenAI. Isso pode reduzir a probabilidade de receber uma mensagem de erro e melhorar a velocidade de carregamento da página.

Atualize seu plano OpenAI

Pode valer a pena atualizar seu plano pago se você estiver fazendo muitas solicitações por minuto. Ao fazer isso, você pode garantir que possui recursos suficientes para lidar com as solicitações que precisa fazer.

Otimize seu código

Pode ser possível otimizar seu código se você usar um programa ou script personalizado para enviar solicitações ao OpenAI. Você pode agrupar suas solicitações se desejar reduzir o número total de solicitações.

Embrulhar

O problema “Too Many Requests, Please Slow Down” do OpenAI pode ser resolvido de várias maneiras diferentes. Sua experiência com o OpenAI pode ser tranquila e ininterrupta se você entender a causa do problema, verificar seu endereço IP, limitar suas solicitações e usar a API do OpenAI. Então, é assim que consertamos as solicitações demais; por favor, diminua a velocidade no OpenAI. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA TAMBÉM: