Courtney Tillia diz que Deus a colocou na terra ‘para desfrutar do sexo’

Restrela religiosa do OnlyFans Courtney Tillia confessou por que ela acha que Deus a colocou nesta terra, e não é o que a maioria das pessoas religiosas diria.

Ela começou sua carreira na indústria adulta há sete anos, depois que decidiu parar de ser professora e acha que agora está mais perto de Deus.

anetouma mãe de quatro filhos de 35 anos, falou com o Daily Star e disse: “Antes de deixar o ensino, me sentia super desconectada de mim mesma e também de Deus! Não sabia qual era o propósito da minha vida ou como eu estava destinada Para ajudar os outros.”

“Quando comecei a me conectar a mim mesma e a Deus de uma maneira diferente da que aprendi na igreja, continuei ouvindo e sentindo o empurrão para ajudar a libertar as mulheres de sua vergonha sexual.

Mais perto de Deus com uma conta bancária mais cheia

“Eu tinha tanta vergonha sexual no começo! Lembro-me de estar em uma sessão de fotos que tinha várias estrelas pornôs e fiquei tão emocionado. Eu podia sentir os julgamentos que a sociedade e a religião incutiram em mim e eu estava muito ciente disso. isto.

“Essa parte de mim parecia que suas escolhas e expressões sexuais eram erradas e imorais. Eu até me senti mal com a associação naquele momento – mas não parecia que Deus estava me dizendo para me sentir assim.”

Ela acrescentou: “Sou a pessoa mais conectada a Deus que já estive, ao mesmo tempo em que sou a menos religiosa que já fui. Não preciso de uma organização ou instituição para me dizer quem é Deus ou como devo proceder em minha vida. relacionamento com Deus”.

Ela agora arrecada entre 20.000 e 100.000 dólares por mês de seus assinantes.