CPAT de Campinas – SP disponibiliza vagas de EMPREGOS; confira

No estado de São Paulo, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) via Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Campinas disponibiliza abertura de novas vagas para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Limpeza (7) Auxiliar de Limpeza (PCD) (2) Auxiliar de Seguros (1) Auxiliar Mecânico de Refrigeração (1) Tratorista Agrícola (2) Vendedor Porta a Porta (6) Vendedor Pracista (1) Cozinheiro Geral (2) Empregado Doméstico (1) Encarregado de Hortifruti (1) Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe (1) Jardineiro (4) Mecânico de Manutenção de Empilhadeiras (1) Assistente de Vendas (3) Atendente Balconista (1) Atendente de Lanchonete (8) Atendente do Setor de Hortifruti (1) Auxiliar Administrativo (10) Auxiliar de Cozinha (PCD) (1) Auxiliar Operacional de Logística (1) Carpinteiro (5) Costurador de Artefatos de Couro (1) Costureira de Máquina Reta (1) Açougueiro (1) Ajudante de Cozinha (1) Analista de Exportação e Importação (2) Armador (5) Assistente de Segurança (2) Mecânico de Refrigeração (4) Moldador de Bloco (2) Pedreiro (8) Servente de Obras (3) Técnico de Gestão do Meio Ambiente (3) Técnico de Saneamento (1) Tosador (3) Motorista de Automóveis (1) Motorista de Caminhão-Guincho Pesado com Munk (1) Operador de Escavadeira (1) Operador de Telemarketing Ativo (50)

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado.

Via sistema, disponibiliza vagas, convoca candidatos para entrevistas de emprego e monitora os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando um horário no Portal do Cidadão e compareça o quanto antes em uma das unidades do órgão, ou entre em contato através do site CPAT Campinas na aba “atendente on-line”.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

