Crédito Rural em Dólar para Financiamento será Lançado em Maio

De acordo com informações oficiais Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), uma linha de crédito foi anunciada para o financiamento rural, o que pode ser um fator relevante para elevar a economia nacional.

Mapa e BNDES anunciam crédito rural para financiamento em dólar

O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Dessa maneira, a linha de financiamento rural terá uma taxa fixa e será ofertada em dólar.

A recente divulgação oficial destaca que o valor será destinado aos produtores rurais que tenham receitas em dólar, ou ainda, que tenham contratos firmados através da moeda americana. A iniciativa deve disponibilizar cerca de R$ 2 bilhões em uma taxa de juros de 7,59% ao ano, acrescida da variação cambial.

Investimentos em expansão e melhorias

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) explica que essa linha de crédito será direcionada aos produtores rurais para que invistam amplamente nos negócios.

Dessa maneira, será possível adquirir máquinas e equipamentos agrícolas fabricados no Brasil. A ideia é ampliar a mecanização e atualizar a tecnologia das frotas utilizadas nas colheitas agrícolas.

Receitas em dólar

Assim sendo, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a expectativa é que a produtividade no campo seja elevada. No entanto, a condição para esse modelo de financiamento se refere ao fato de que as receitas obtidas devem ser em dólar.

Além disso, o produtor precisa ter limite de crédito nos bancos que participam do projeto. Assim sendo, a nova linha de crédito poderá causar um impacto importante na economia dentro da atividade rural. Já que o agronegócio é uma das fortalezas econômicas do Brasil.

Em breve, uma circular oficial irá orientar o agricultor sobre a nova linha de crédito, bem como sobre suas condições quanto a taxa cambial e situações contratuais.

Investimentos no agronegócio nacional

É válido ressaltar que o Governo Federal possui várias linhas de créditos internos para investimentos na agricultura nacional, como o Crédito Rural Funcafé, por exemplo.

Além disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reforça que as linhas de créditos com juros equalizados pelo Tesouro Nacional continuam ofertadas aos produtores que não tenham receitas oriundas de vendas internacionais.



Você também pode gostar:

Portanto, o agricultor tem muitas opções para financiar sua atividade dentro do mercado brasileiro, já que diversas linhas de crédito em reais são direcionadas com incentivos do Governo Federal.

A divulgação informa que o produtor rural que não possui operação internacional, não corre nenhum risco em realizar a operação dolarizada, bem como, essa prática não eleva o custo para o Tesouro.

Dessa maneira, entende-se que essa é uma nova modalidade de financiamento para o exportador dentro do agronegócio, sendo um modelo inteligente de crédito. Uma vez que não eleva o custo para os cofres nacionais e direciona o investimento para o produtor rural nacional de maneira competitiva.

Competitividade

De acordo com o representante do BNDES, essa nova linha de financiamento de crédito rural eleva a possibilidade de diversos investimentos e pode valorizar as negociações.

É possível adquirir máquinas que inovam as atividades agrícolas em diversos aspectos. Dessa maneira, o produtor tende a adquirir uma agricultura de precisão, o que eleva exponencialmente a sua eficiência dentro do mercado.

Além disso, com a elevação do volume de exportações dentro do agronegócio, a segurança para os produtores que utilizam essa modalidade de linha de financiamento fica mais elevada.

Balança comercial

O Brasil exporta muitos produtos relevantes, como soja, milho e algodão. Por isso, o financiamento em dólar pode ser benéfico para esses produtores, valorizando suas regras de negócio.

Dessa maneira, o governo poderá oferecer crédito para pequenos produtores de forma equalizada, investindo em outras modalidades agrícolas.

Novidades sobre este financiamento serão disponibilizadas em maio. No entanto, o produtor pode obter informações diretamente com os agentes financeiros credenciados ao BNDES, destaca a divulgação oficial.