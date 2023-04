Cristiano Ronaldo causa indignação com gesto chocante e torcedores pedem deportação

Cristiano Ronaldo se viu no centro da polêmica mais uma vez, já que imagens divulgadas nas redes sociais parecem mostrar o veterano atacante fazendo uma gesto ofensivo para os fãs durante Al-Nasser’s derrota por 2 a 0 para Al-Hilal na noite de terça-feira.

o vídeo mostra ronaldo saindo do campo, parecendo pegue a virilha dele em resposta aos fãs cantando o nome de seu rival Lionel Messi.

Os torcedores cantavam repetidamente “Messi! Messi! Messi!” na tentativa de provocar o homem de 37 anos, que estava visivelmente furioso. Enquanto caminhava em direção ao túnel, Ronaldo colocou a mão na área genital e puxou para cimacom o clipe semeando ele movendo-o.

Conduta de CR7 questionada novamente após incidente de estrangulamento e agarramento na virilha

Este gesto vem depois de um incidente anterior no jogoonde Ronaldo recebeu cartão amarelo do ex-jogador Liga Premiada juiz Michael Oliver para derrubar um oponente em um estrangulamento. Apesar de não haver nenhuma tentativa clara de jogar a bola aérea acima de suas cabeças ao fazer o desafio, Ronaldo recebeu apenas uma cartão amarelo.

A estrela portuguesa tem sido um jogador chave para Al-Nasr, marcando 11 gols em 11 jogos do campeonato – e 11 em 13 em todas as competições – desde que ingressou no clube em uma contrato de três anos em dezembro. No entanto, relatos sugerem que seu comportamento causou certa agitação no vestiário, levando à saída do ex-técnico. rudy garcia.

A derrota de terça-feira contra Al-Hilal vê Dinko Jelicic’A equipe do Barcelona está três pontos atrás do líder da liga, Al-Ittihad, tendo disputado uma partida a mais. Enquanto isso, Al Shabab está em terceiro lugar, três pontos atrás do Al-Nassr com um jogo a menos.

O incidente mais uma vez levantou questões sobre ronaldoconduta em campo e sua capacidade de lidar com críticas de fãs. Resta saber se Qualquer ação será levado contra ele por seu gesto para com os fãs.