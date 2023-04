Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dissipam rumores de crise com o beijo mais apaixonado de todos os tempos

Om dos casais mais famosos do mundo é Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. No entanto, nos últimos dias, houve especulações em vários meios de comunicação de que eles poderiam estar em crise.

georgina assumiu a responsabilidade de dissipar esses rumores, com algumas declarações muito contundentes contra todos aqueles que publicaram diferentes notícias questionando sua situação pessoal com o atacante português.

“O invejoso inventa o boato, o fofoqueiro espalha e o idiota acredita” Rodriguez publicado on-line.

No entanto, Cristiano Ronaldoa resposta de também era necessária. O craque português não demorou a reagir e fê-lo de forma firme para apoiar o companheiro e acabar de vez com as conversas sobre uma suposta crise por que passaram.

O português partilhou uma imagem, em que beija apaixonadamente Georgina Rodrigueze o fez diante dos 580 milhões de seguidores que possui no Instagram.

Além dessa foto, Cristiano Ronaldo compartilhou uma mensagem: “Cheers to Love”. O Al-Nasr O craque, que joga na Arábia Saudita desde janeiro após decidir deixar a Europa para continuar ampliando sua vitoriosa carreira profissional, não poderia ter sido mais claro.

O casal, que está junto desde 2016, quando se conheceram em Madrid, espera continuar a prolongar a sua felicidade juntos e não hesita em dar a conhecer a todos. As reações e comentários não tardaram a chegar. Os fãs estavam preocupados com todas as notícias nos últimos dias, mas com esta foto já podem relaxar.