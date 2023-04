Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: O relacionamento deles começou com uma mentira?

Georgina Rodriguez está de volta ao centro das atenções, após a estréia da segunda temporada de sua série de sucesso da Netflix ‘I Am Georgina’.

Cristiano RonaldoA companheira de Maria revelou anteriormente que conheceu a estrela portuguesa pela primeira vez na loja Gucci onde trabalhava, no centro de Madrid.

Mas agora, o usuário do TikTok osso paulo afirmou que trabalhou com georginaa quem ele rotulou de arrogante antes mesmo de ela conhecer Cristiano.

“Eu estava trabalhando com Georgina Rodriguez na Gucci cerca de dois meses antes de se tornar uma celebridade”, Osso disse.

“Coincidimos várias vezes trabalhando na loja. Ela estava na seção feminina e eu na masculina.

“Eu já tinha visto Cristiano várias vezes na loja antes de se conhecerem e a verdade é que muitas coisas foram ditas sobre Cristiano e georgina.

“georgina sempre foi assim. Mesmo que ela não tivesse muito dinheiro ou não tivesse o dinheiro que tem agora, ela sempre teve esse ar de arrogância e superioridade.

“No final das contas, ela estava sempre procurando atingir o sucesso e é por isso que trabalhou em diferentes empresas de luxo. Ela conhecia muitas pessoas no mundo da vida noturna de Madri.”

Georgina Rodriguez estava em busca de um milionário

OssoAs declarações de no TikTok vão muito além, pois ele indica que georgina já era ambiciosa e tinha em mente se casar com um milionário.

“Como todos sabem, porque georgina assim o disse, quando se conheceram Cristiano estava entrando na loja Gucci com alguns amigos e seu filho e ela estava saindo pela porta, mas não era o caso”, Osso reivindicado.

“Quando Cristiano entrou na loja Gucci, todos nos viramos para olhar para ele porque ele é um homem super alto e esse tipo de cliente só é atendido pelos gerentes da loja.”