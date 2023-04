Cristiano Ronaldo regado a críticas na Arábia Saudita: Olhou-me com desprezo… Fiquei desapontado

Cristiano Ronaldo está na mira do futebol mundial na Arábia Saudita. A estrela portuguesa continua a fazer manchetes no país do Oriente Médio. Agora já foi David Beauguelo Al Wehda jogador que marcou nas meias-finais da Taça, que não tem hesitado em criticar o português pelo seu comportamento naquele jogo.

“Fiquei um pouco decepcionado. No final do jogo, disse a ele que era um grande torcedor e pedi a camisa dele. Ele apertou minha mão sem me olhar nos olhos, com um ar muito desdenhoso. Fiquei em silêncio porque Cresci com ele. Ainda me lembro dos vídeos que assistia dele quando estava na faculdade. Entendo que ele tenha se decepcionado com a derrota, que é um grande competidor, mas me surpreendi com a atitude dele. Mesmo dentro de campo , estava chateado, gritava com os companheiros”, disse o jogador ao L’Equipe.

O jogador também indicou o que a presença do português significa para o campeonato da Arábia Saudita: “Além do aspecto econômico, que tenho certeza que é positivo, acho que é ótimo para o futebol saudita. Os sauditas são fanáticos por futebol. E a chegada dele talvez empurre os jogadores do calibre dele querer jogar aqui. Isso vai permitir o desenvolvimento do futebol aqui, academias, centros de treinamento…”.

Pede a deportação de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo protagonizou uma polêmica na última terça-feira e, na Arábia Saudita, muita gente está chateada com ele. Fala-se mesmo na possibilidade de apresentar queixa contra o português que possa levar à sua expulsão, ainda que pouco provável.

Al-Nasrdolorosa derrota por 2 a 0 para Al-Hilal folhas Cristianocom poucas chances de conquistar o título da Liga da Arábia Saudita. Esse revés, combinado com os gritos de “Messi, Messi!”, viu o avançado português reagir mal, ao dirigir-se ao balneário e agarrar-lhe os órgãos genitais, o que foi interpretado como um gesto obsceno contra os adeptos e agora pedem a sua expulsão.