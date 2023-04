Cristiano Ronaldo revoltado com o comportamento de Georgina Rodríguez

Georgina Rodriguez está sempre a ser falada e recentemente o seu nome voltou a ganhar força quando estreou a segunda temporada de ‘I am Georgina’, a série documental em que as câmaras a acompanham no seu dia-a-dia.

Alguns dias atrás, ela estava no centro das atenções por uma publicação que carregou para ela Instagramonde acumula mais de 48 milhões de seguidores, onde a influencer publicou várias imagens em que recordou momentos do passado, sobretudo de verões anteriores.

georgina deu a seus seguidores um vislumbre de um iate superluxuoso que ela e Cristiano compraram por incríveis 5,5 milhões de libras em 2020.

O modelo refletiu sobre a compra do barco de luxo e falou sobre o verão ‘mágico’ que tiveram em 2020.

a raiva do cristiano

Agora, conforme relatado por El Futbolero, Cristiano está supostamente chateado com a atitude de Georgina e sente que o influenciador é tornando-se ‘egocêntrico’.

Georgina, que é uma modelo hispano-argentina, recentemente teve problemas pela forma como trata seus amigos.

O programa também foi criticado nas redes sociais por não ser autêntico o suficiente e, às vezes, parecer chamativo.

Recentemente, os fãs a acusaram de um incidente com botas de couro depois que ela foi vista emprestando um par de botas caras de grife para uma pessoa próxima a ela.