Cristiano Ronaldo está experimentando momentos doces e amargos em sua nova aventura na Arábia Saudita. O antigo Real Madrid estrela, que completou sua mudança para Al Nasser em 30 de dezembro, vem marcando gols em seu novo clube.

Mas também vive momentos difíceis, como o jogo deste fim de semana contra Al-Feiha. O jogador, feliz após deixar sua difícil experiência no Manchester United, enfrentou vários adversários para repreendê-los por sua atitude em campo. “Vocês não querem jogar”, disse-lhes sem rodeios na cara deles.

O empate deste fim de semana deixa o time longe do título após derrotas anteriores contra Al Ittihad e Al Wehda. O antigo Real Madrid o espírito de auto-aperfeiçoamento do homem é bem conhecido, no entanto, e ele não hesitará em levar sua equipe até o fim para tentar ganhar o título.

ronaldo, que teve vários confrontos com adversários, foi o primeiro a deixar o gramado. Ele presumivelmente estava insinuando que Al-Feiha estavam jogando o que muitos chamam de ‘anti-futebol’, procurando frustrar o adversário e interromper o jogo em vez de atacar.

Al Nasser estão agora três pontos atrás dos líderes da Saudi Pro League Al Ittihad após a má forma e rudy garcia pode ser visto entrando em campo para conversar com o árbitro após o último resultado ruim.