Cronologia do UFC 287: Alex Pereira vs. Israel Adesanya 2

Alex Pereira e Israel Adesanya se enfrentam novamente neste sábado no UFC 287, o ápice de um rancor que remonta a muito antes de qualquer um dos homens entrar no octógono.

Assistir lutas de MMA Linha do tempo do UFC 287 vídeo para uma visão aprofundada da rivalidade acirrada.

“Poatan” chocou o mundo em novembro passado no UFC 281, quando se recuperou no quinto round para derrotar Adesanya com socos e reivindicar o título dos médios do UFC em apenas sua oitava luta profissional de MMA. Essa foi apenas a continuação de uma rivalidade de anos, já que Pereira já havia derrotado Adesanya duas vezes no kickboxing, levantando questões sobre se o detentor do título do Glory de duas divisões simplesmente tem o número de Adesanya.

Antes de perder para Pereira, Adesanya fez uma corrida de 185 libras que o levou a subir na classificação dos maiores de todos os tempos. Finalmente derrotar seu inimigo permitirá que ele estenda essa corrida ou a história está fadada a se repetir para “The Last Stylebender?”