Cuidado! Não Cair no Golpe do Pix Multiplicador no Instagram: Aprenda a Se Proteger

O Golpe do Pix Multiplicador é uma nova forma que os criminosos encontraram de fazer novas vítimas. No último ano, cresceu significativamente o número de pessoas que caíram no golpe e tiveram sérios prejuízos financeiros.

É importante estar atento, pois os criminosos podem se passar por outras pessoas a fim de enganar suas vítimas. Assim, uma das ferramentas mais utilizadas por eles nos últimos tempos tem sido o Instagram.

Com o avanço do mundo digital ficou muito mais fácil se esconder através de uma rede social. Por isso, os golpes desse tipo tem se tornado cada vez mais comum.

A seguir, entenda como funciona o golpe do pix multiplicador no Instagram e veja dicas de como se proteger.

O golpe do pix multiplicador no Instagram

Para saber como se proteger é necessário entender como os criminosos agem. Em primeiro lugar, eles hackeiam uma conta do Instagram. Alguns escolhem uma conta com milhões de seguidores.

No entanto, não necessariamente precisa ser uma pessoa com muitos seguidores. Assim, tanto pessoas famosas como pessoas comuns podem ter o seu Instagram hackeado para este fim.

Depois que conseguem a posse da conta, o “novo usuário” começa a publicar stories, com ofertas financeiras. Assim, realiza a divulgação como uma excelente oportunidade de investimento.

Dessa forma, aqueles que se interessarem devem fazer um pix ou um depósito para a conta do golpista, com a promessa de que irão receber uma quantia 10 vezes maior poucos minutos depois. Eles até mesmo utilizam uma tabela para indicar os valores disponíveis de “investimento”.

Para tornar a publicação mais realista, os criminosos postam imagens e/ou vídeos antigos do proprietário da conta como se fossem atuais. Assim, maiores são as chances da vítima cair no golpe.

Mas, quando realizam o depósito ou transferência pix, percebem que se tratou de um golpe ao não ver o dinheiro retornar para a sua conta.

Como se proteger?

É necessário estar atento para não cair no golpe do pix multiplicador no Instagram e ter prejuízos financeiros. A primeira dica para se proteger é utilizar o bom senso. Nenhum tipo de investimento consegue oferecer um retorno tão alto e com 100% de segurança.

Além disso, é fundamental desconfiar de qualquer oferta que seja extremamente tentadora. Sabe aquela frase “quando a esmola é demais o santo desconfia”? Torne-a o seu mantra ao utilizar o pix em ofertas tentadoras.



Quando se deparar com ofertas duvidosas, observe se a publicação está sendo realizada apenas por imagens ou textos, ou se o proprietário do Instagram está realmente falando com a sua própria voz através de uma filmagem. E, mesmo assim, procure saber sobre a procedência da informação.

Caí no golpe do pix multiplicador, e agora?

Se você já caiu no golpe do pix multiplicador e teve prejuízo financeiro, precisa agir rapidamente para ter a chance de recuperar o valor perdido. Em primeiro lugar, é fundamental realizar um Boletim e Ocorrência, prestando todas as informações importantes sobre o acontecido.

Depois, é necessário entrar em contato com o banco em que você realizou o pix e solicitar o MED (Mecanismo Especial de Devolução). Esta é uma ferramenta utilizada em casos de suspeita de fraude e golpes.

Dessa forma, o seu banco irá comunicar ao banco de destino que a operação foi uma fraude. Assim, o banco de destino irá realizar o bloqueio do valor na conta do destinatário.

Após o bloqueio, os bancos têm até sete dias para analisar se realmente se tratou de uma fraude. Assim, caso confirmado, os recursos serão devolvidos para a conta do pagador.

Daí a importância de agir o mais rápido possível. Isso porque quanto mais rápido você seguir os passos acima, maiores serão as chances de recuperar o dinheiro.