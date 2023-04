O currículo do candidato é um documento profissional que precisa de direcionamento e assertividade por diversos aspectos, já que um currículo confuso tende a ser descartado no processo de triagem, fazendo com que fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Currículo: dicas para destacar o seu perfil de forma positiva

A objetividade durante a elaboração do seu currículo deve ser um valor em todos os aspectos, pois um currículo atrativo é organizado na sua visualização e na cronologia das informações.

Ordem cronológica inversa e organização da visualização

É importante construir o seu currículo profissional em ordem cronológica inversa. Além disso, é importante prezar pela sua visualização, já que um currículo confuso pode ser o principal fator para que um excelente candidato não receba o convite para uma entrevista de emprego.

Informações pessoais

Considere a assertividade e a objetividade em todos os campos do seu currículo. Informe os seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando excessos, como números de documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo profissional pode ser composto do seu cargo e hierarquia, respeitando a sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de vendas; assistente de faturamento; analista de qualidade; gerente de operações etc.

Experiência profissional

Seja sucinto na descrição de seus empregos anteriores, destacando resultados obtidos e crescimento de carreira, por exemplo.

Além disso, não deixe de informar o nome das empresas nas quais atuou e o período de sua respectiva atuação.

Trajetória acadêmica

É muito importante que atualize o status de cursos trancados, ao destacar sua escolaridade. Sendo assim, informe sua carreira acadêmica considerando cursos em andamento e cursos concluídos, informando o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou ainda, a previsão de término do curso atual, se for do seu caso.

O currículo do candidato deve ter visibilidade de forma positiva, por isso, é importante que atualize simultaneamente o seu currículo em todas as plataformas nas quais ele estiver disponível na internet.



Você também pode gostar:

Atualize o seu perfil no LinkedIn

O LinkedIn é uma plataforma muito utilizada para o processo de recrutamento e seleção das empresas, sendo uma forma atrativa de destacar o seu potencial e de criar conexões de seu interesse.

Alcance seus objetivos no mercado atual

Dessa forma, o seu currículo profissional tende a ser resolutivo e atrativo para o mercado atual, que busca por colaboradores competentes, objetivos e capacidades. Assim sendo, poderá alcançar seus objetivos profissionais através do destaque assertivo de sua carreira.