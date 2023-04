O currículo do candidato é um documento profissional que deve ser construído de maneira assertiva e objetiva, considerando a necessidade do mercado por profissionais capacitados, resilientes e objetivos.

Currículo: dicas para elevar a visibilidade positiva do seu perfil

O profissional de recrutamento seleção realiza o processo de triagem do currículo de forma simples e eficiente, por isso, é necessário que ele seja construído em cronologia inversa dos fatos e que seja organizado no que tange a sua visualização.

Um currículo visualmente confuso tende a ser descartado. Portanto, esse é um ponto que requer muita atenção por parte do candidato.

Além disso, faça pequenos apontamentos para que o seu currículo seja explorado organicamente durante uma entrevista de emprego.

Uma vez que é válido ressaltar que um currículo profissional confuso, tende a ser descartado sem que seja devidamente analisado dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Informações pessoais

Informe seus dados pessoais sem excessos, evitando números de documentos, por exemplo. Tenha cuidado para não inserir um endereço de e-mail que contenha palavras diminutivas e destaque as informações atualizadas.

Objetivo

O seu objetivo deve ser composto do seu cargo e hierarquia dentro da sua área de atuação. É muito importante que considere o seu currículo como um conceito no direcionamento de sua carreira. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de contatos etc.

Experiência profissional

É muito importante que seja sucinto e resolutivo ao falar sobre sua experiência profissional, por isso, faça pequenos apontamentos sobre as suas atividades exercidas e características.

É viável que informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação em cada uma delas.

Carreira acadêmica



Você também pode gostar:

Destaque a sua escolaridade considerando a cronologia inversa, portanto, insira cursos em andamento e cursos concluídos.

Não deixe de informar a previsão de término de algum curso atual, se for o seu caso e a modalidade do ensino, se online ou presencial.

O currículo do candidato é uma vitrine de sua trajetória, portanto, é necessário considerar esse conceito objetivamente, desde o início de sua elaboração.

Perfil online

Além disso, é válido ressaltar a necessidade de atualizar o seu currículo em todas as plataformas online, como LinkedIn, Vagas, Catho, InfoJobs etc.

O LinkedIn é uma plataforma muito utilizada no mercado de recrutamento e seleção atual e permite ao candidato criar conexões de seu real interesse, sendo uma forma viável de elevar a visibilidade positiva de suas competências profissionais.