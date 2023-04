Para elaborar um currículo profissional objetivo e assertivo é necessário lidar com a dinâmica do mercado de trabalho atual, visto que o mercado busca profissionais capacitados, objetivos e resilientes.

Currículo: dicas relevantes para destacar seus objetivos e suas capacidades

O profissional que analisa o seu currículo possui pouco tempo hábil para realizar a triagem inicial, portanto, a assertividade do currículo se dá pela sua objetividade e pela organização em todos os aspectos.

O currículo é uma espécie de vitrine de sua trajetória profissional

Um currículo profissional se torna uma ferramenta resolutiva quando ele é elaborado de maneira objetiva. Sendo assim, destaque os principais pontos de sua trajetória e priorize a cronologia inversa dos fatos.

Priorize dados atuais

Ao priorizar os dados atuais, o seu currículo tende a ser atrativo, além disso, é viável que faça resumos sobre as atividades exercidas em seus empregos anteriores, bem como, destaque situações relevantes, como crescimento de carreira, por exemplo.

Carreira acadêmica

A sua escolaridade deve ser informada de maneira sucinta e objetiva. Assim sendo, destaque cursos concluídos e cursos em andamento, informando a previsão de término do curso atual, se for o caso. Informe a instituição de ensino na qual estuda ou estudou.

Informações pessoais

Não informe muitos telefones para contato na descrição de suas informações pessoais. Além disso, é viável que considere a objetividade em todos os campos do seu currículo. Por isso, não informe números de documentos ou outros dados não relevantes para uma etapa de triagem.

Objetivo

O objetivo do candidato no currículo pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico, de acordo com a sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de call center etc.

Atualize o seu perfil online

Não deixe de atualizar o seu perfil nas plataformas online, já que o mercado de recrutamento e seleção flui de maneira evolutiva na internet.



Visto que plataformas como o LinkedIn, Vagas, Catho online, InfoJobs, entre outras, são fontes relevantes para que as empresas encontrem talentos.

Faça adaptações dos pontos citados

Certamente, os pontos citados são adaptáveis, já que é necessário considerar suas objetividades profissionais. Por isso, os pontos citados são relevantes para destacar positivamente suas competências, sendo assim, seja objetivo e sucinto.

Visto que um currículo confuso ou extenso tende a ser descartado, sem que seja analisado em sua totalidade. Portanto, é fundamental para o candidato ser objetivo, organizado e assertivo durante a elaboração do seu perfil.