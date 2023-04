Cursos gratuitos do Senac estão com inscrições abertas na Biblioteca de Penedo

Secom PMP

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Senac está qualificando a juventude penedense para o mercado de trabalho. O trabalho conjunto que já preparou centenas de pessoas nas áreas do setor turismo e hotelaria está com mais cursos gratuitos abertos.

Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), o Senac oferta os cursos “A Arte de Se Comunicar e de Vender Mais” e “Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial”.

A capacitação que entrega certificado de conclusão está com inscrições abertas até o próximo dia 24 e podem ser feitos por quem já completou 16 anos de idade, tem ensino fundamental completo e reside em Penedo.

Para fazer a qualificação profissional, é preciso se dirigir até a Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, ao lado da agência dos Correios.

O horário de atendimento é das 8h às 13 horas e é preciso apresentar a fotocópia do RG, do CPF e de residência. Para comprovar a escolaridade, pode ser a xerox do histórico, mas a declaração precisa ser original e válida até 30 dias após a data de emissão.

Em caso do inscrito ter menos de 18 anos de idade, o responsável terá que apresentar RG e CPF (xerox) e assinar os termos e declaração.

Vale ressaltar que o curso A Arte de Se Comunicar e de Vender Mais será ofertado no período matutino (8h às 11 horas) e tem início no mesmo dia em que se encerra o prazo de inscrição, 24 de abril, encerrando em 08 de maio, com carga horária de 30 horas.

Já o curso Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial acontecerá no turno vespertino (13 às 17 horas), iniciando em 24 de abril e terminando em 09 de maio, com carga horária de 42 horas.