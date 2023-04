Curtis Blaydes não espera que Francis Ngannou volte ao UFC, mas não porque Dana White não o levará

Francis Ngannou continua sendo o maior agente livre nos esportes de combate depois de ter recusado uma oferta multimilionária do UFC, mas ainda não assinou nenhum novo contrato.

Enquanto seu próximo movimento ainda está sendo debatido, o presidente do UFC, Dana White, afirmou enfaticamente que nunca convidará Ngannou de volta à promoção depois que as negociações entre os dois lados foram interrompidas durante uma tentativa de segurar o agora ex-campeão dos pesos pesados. Claro, White disse o mesmo sobre outros atletas nunca retornarem ao UFC apenas para consertar as cercas no caminho.

Por sua vez, o headliner do UFC Vegas 71, Curtis Blaydes, que já enfrentou Ngannou duas vezes, não espera que “The Predator” volte à organização, mas não porque White não o terá.

“Eu não acho [he will return to the UFC] mas minhas razões para isso são que acredito que ele vai conseguir uma luta de boxe – ele só precisa de uma para ganhar $ 10 ou $ 15 milhões ”, disse Blaydes ao MMA Fighting. “Depois de ganhar $ 15 milhões, é difícil voltar aos $ 800.000 e ele não quer ter que lidar com o grappling. Ele preferia apenas ter que atacar.

“Isso é o que ele quer fazer. Acredito que ele conseguirá uma luta de boxe, conseguirá o dinheiro e ficará bem para o resto da vida”.

Ngannou há muito deseja a chance de passar para o boxe com o lutador de 36 anos, provocando confrontos em potencial com pesos pesados ​​como Tyson Fury, Anthony Joshua e Deontay Wilder.

Qualquer uma dessas três lutas poderia render a Ngannou um lucrativo dia de pagamento, com os boxeadores normalmente mantendo a maior parte dos lucros em um grande evento pay-per-view. O astro do UFC Conor McGregor supostamente levou para casa mais de US $ 100 milhões em sua luta de boxe em 2017 contra Floyd Mayweather e, embora Ngannou provavelmente não esteja olhando para esse tipo de dinheiro, ele ainda pode sacar com um salário significativo de oito dígitos.

“Por que alguém iria culpá-lo?” disse Blaydes. “Todo mundo quer ser milionário. Eu nunca vou odiar ninguém pegando uma bolsa.

Por mais feroz que Ngannou tenha sido durante sua carreira no UFC, ele seria um azarão considerável contra qualquer um dos melhores boxeadores peso-pesado, mas Blaydes é rápido em negar o quanto isso realmente importa no grande esquema das coisas.

Ngannou certamente quer vencer, mas Blaydes sabe que o dinheiro que o nativo de Camarões receberá é baseado em quantas pessoas assistem a sua luta, não se ele tem ou não uma chance realista de derrotar alguém como Fury ou Wilder no ringue.

“Não importa”, disse Blaydes. “Trata-se de conseguir uma bolsa. Ele pode ir lá e ser nocauteado nos primeiros 45 segundos, o dinheiro está na conta. Quem se importa? É como Ben Askren. Ele foi lá e foi demolido [by Jake Paul]. Quem se importa? Ele é rico.

Apesar das chances de Ngannou vencer um dos melhores pesos pesados ​​do boxe em sua estreia, Blaydes não o descartará completamente.

Blaydes conhece o tipo de poder que Ngannou pode gerar com as mãos e ele só precisa de um tiro de relance contra alguém em esportes de combate para causar a virada.

“A única razão pela qual ele tem chance de vencer esses caras é porque é peso pesado”, disse Blaydes. “Se ele tivesse 155 [pounds] como [Conor] McGregor [no chance]. eu nunca pensei [Conor] estava realmente indo para bater Floyd. Nem por um segundo porque não é peso pesado. Ele não tem aquele poder de nocaute de um soco, especialmente com aquelas luvas grandes.

“Já lutei com luvas grandes e lutei com luvas pequenas. São esportes diferentes. As coisas que você pode fazer com luvas grandes e as coisas que você pode fazer com luvas pequenas, é um esporte diferente. Sem luvas pequenas, McGregor não teve chance contra um cara como Floyd. Ngannou é um peso pesado. Ele bate em você uma vez, mesmo com essas luvas, você pode dormir. Ele tem uma chance.