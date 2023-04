Curtis Blaydes se considera o confronto mais difícil para Jon Jones, mas não há garantias de que ele supere Stipe Miocic

Curtis Blaydes está sempre de olho na divisão dos pesos pesados, mesmo enquanto se prepara para suas próximas lutas.

Escusado será dizer que ele estava muito interessado em ver como Jon Jones se sairia em sua estreia enquanto lutava pelo título contra Ciryl Gane no UFC 285. Verdade seja dita, Blaydes não aprendeu muito sobre Jones que ele não sabia. Não se sabe depois que o ex-rei dos meio-pesados ​​garantiu uma única queda e finalizou Gane com uma guilhotina.

A luta inteira durou pouco mais de dois minutos.

“Foi uma luta tão rápida, a única coisa que eu queria saber seria [Jon Jones] ser capaz de quicar do jeito que ele faz por um ou dois rounds”, disse Blaydes ao MMA Fighting. “Não havia nada para extrair dessa primeira troca. Foi só uma reta de esquerda do Jon, o Jones conseguiu pegar as costas, derrubar, engancha a perna de trás, pega a montada, pega a guilhotina. Na verdade, a única coisa que aprendemos foi Ciryl Gane, acho que ele nunca será um bom grappler.

“Eu sei que algumas pessoas querem pensar que ele é um lutador profissional, ele vai aprender. Tem caras que lutam 10 ou 15 anos e nunca aprendem a defender uma guilhotina ou mesmo um triângulo de braço. Existem apenas alguns caras que eles não querem lutar. Isso é o que eu aprendi com isso. Ele nunca vai se adaptar quando se trata de luta. Eu não esperava que ele superasse Jon Jones, mas pelo menos lutasse. Ele não tinha ideia do que fazer.”

Enquanto Gane pode ter se perdido no chão, Blaydes sabe que não teria esses mesmos tipos de problemas se tivesse a chance de enfrentar Jones.

Blaydes marcou o maior número de quedas na história dos pesos pesados ​​do UFC, com 62, ao mesmo tempo em que manteve o controle mais alto, com uma hora e seis minutos gastos atacando sua oposição desde que chegou pela primeira vez na organização.

Como seu wrestling tem sido uma arma tão dominante, Blaydes realmente acredita que ele apresentaria problemas para Jones que ele nunca enfrentou antes, especialmente no peso pesado.

“Por todas essas razões [I’m the toughest matchup]- Eu tenho o tamanho, tenho o wrestling, tenho o atletismo, tenho a velocidade, tenho a agilidade ”, disse Blaydes. “Tenho tudo o que você precisa para enfrentar um talento como Jon Jones.

“Eu sei que ele tem o alcance, seus braços são mais longos do que o meu alcance. Teria que dar um jeito de entrar naquele tipo de alcance de zona e poderia ter que usar cotoveladas, poderia ter que entrar no clinch mas acredito que poderia derrubá-lo. Acredito que quando derrubo alguém, as chances estão a meu favor.

Jones deu a entender que talvez seu tempo esteja acabando e a aposentadoria pode estar se aproximando em um futuro próximo, mas Blaydes realmente espera que ele fique por mais algumas lutas. Considerando que Jones teria que defender o título dos pesos pesados ​​apenas quatro vezes para quebrar o recorde do UFC, isso pode ser um incentivo para ficar mais um pouco.

Mais do que tudo, Blaydes adoraria a chance de enfrentar alguém como Jones, que muitos consideram o maior lutador de MMA de todos os tempos.

“Acho que seria um confronto fantástico e espero que aconteça”, disse Blaydes. “Acredito muito mais agora do que há um ano e meio.

“Ele pode ficar até 38 com facilidade, talvez até empurre para 39. Ele está nessa categoria de LeBron [James], Tom Brady, Rafael Nadal, os outliers. Ele pode lutar enquanto sua mente estiver nisso.

No momento, Blaydes está focado em sua própria luta contra Sergei Pavlovich no UFC Vegas 71 e todos os sinais apontam para Jones enfrentar o ex-campeão Stipe Miocic no final de 2023.

Do jeito que está, Jones é o favorito para vencer Miocic, que não luta desde março de 2021, quando perdeu o título dos pesos pesados ​​para Francis Ngannou, mas Blaydes adverte quem pensa que o resultado dessa luta já está marcado.

“Acho que se Jon vencer, acho que será uma luta difícil”, explicou Blaydes. “Ele não vai simplesmente derrubá-lo e acertá-lo com uma guilhotina. Stipe é um lutador inteligente. Ele sabe misturar o wrestling com a trocação. Eu sei que Jon faz isso também. Então ele vai ter que abordar a luta com uma mentalidade diferente.

“Esta última luta, [Jones] sabia que Ciryl Gane não tinha ideia de como lutar. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Isso lhe dá uma sensação de confiança. Tipo, se alguma coisa ficar difícil, eu vou lutar. Ele não vai ter isso com Stipe. Sim, [Jon] ainda foi capaz de derrubar [Daniel Cormier] mas isso é pesado. Eu dou a Stipe uma chance de 50/50 de ganhar.”

Acrescente a isso, Blaydes é rápido em apontar que leva apenas um tiro para acabar com qualquer um no peso pesado – até mesmo Jon Jones – e esse fator não pode ser ignorado.

Jones pode parecer invencível, mas pode ter a luta perfeita e ainda ser pego com um golpe de raspão que encerra sua noite e coloca o título de volta na cintura de Miocic.

“Isso pode acontecer com Jon”, disse Blaydes. “É um soco. Outras classes de peso, eu assisto o tempo todo. Eles têm várias trocas. Mesmo com os pesos pesados ​​da categoria como [Justin] Gaethje. Ele pode ter duas, três ou quatro trocas em que, se ele fosse um peso pesado, alguém iria dormir nessas trocas.

“Você não está tendo quatro trocas assim. É que o poder é muito diferente no peso pesado.”