Cuspe de Angelina Jolie em Colin Farrell: o momento chocante que ganhou as manchetes

Angelina Jolie é um nome que é sinônimo de Hollywood. Ela trabalhou com alguns dos maiores diretores e atores da indústria e explorou uma ampla gama de personagens de filmes. Ela é conhecida por seus papéis icônicos em filmes como Sal, Lara Croft: Tomb Raider, Malévola, Gia, e muitos mais. No entanto, um de seus papéis mais memoráveis ​​foi no filme de aventura de guerra histórica de 2004. Alexandredirigido por Oliver Stoneno qual ela desempenhou o papel de Olímpia ao lado Colin farrell.

Apesar das críticas que enfrentou por ser mais jovem que sua personagem, Angelina Jolie interpretou o papel da mãe de Alexandre com muita habilidade e convicção. Ela inicialmente hesitou em assumir o papel, considerando a diferença de idade entre ela e Farrell, mas teve uma conversa com o diretor e sua co-estrela, que a convenceu de que ela era a pessoa perfeita para o papel. Em uma entrevista, Jolie disse: “O diretor só escala as pessoas que considera certas para o papel. Ele me escolheu por um motivo.”

jolie tinha grande respeito e admiração por Colin farrellquem jogou Alexandre o grande no filme. Ela acreditava que ele se encaixava perfeitamente no papel, possuindo todas as qualidades de um grande rei e sendo uma pessoa “trabalhadora” e “bem-humorada”.

Ela elogiou suas habilidades de orador como Alexandredo personagem e acreditava que ele tinha a capacidade de inspirar um grupo de pessoas. No entanto, houve um incidente no set de Alexander que irritou Jolie.

A infame cena da cusparada

Em uma das cenas do filme, Olympias cospe em Alexandre, o Grande. Em entrevista, Jolie revelou que essa cena foi improvisada e cuspiu em Farrell porque ficou furiosa com o desrespeito de seu personagem para com Olympias. Jolie disse: “Foi quando eles estavam brigando e, na verdade, saiu dele desrespeitando-a. Na verdade, foi uma coisa grosseira e me irritou.”

Apesar da raiva, Jolie e Farrell teve uma ótima química na tela que foi realmente apreciada pelos telespectadores. Em entrevista ao IGN, Farrell elogiou Jolie, chamando-a de “uma verdadeira potência de atuação”.

Ele disse: “Ela criou um personagem tão definitivo e colocou um selo tão incrível e individual nele. Olhar em seus olhos e ver como ela se parecia e como se portava, com tanta realeza, foi fácil. Eu não Acho que é um exagero.”