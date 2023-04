CVC Corp oferece novas vagas de emprego; veja as regiões e cargos

A CVC Corp, grupo especializado em viagens da América Latina, oferece novas vagas de empregos pelo Brasil. Para fazer parte deste grande time, os interessados devem se identificar com seu propósito e seus valores. No dia de hoje, a empresa está contratando novos profissionais para fazerem parte do seu quadro de colaboradores. Confira abaixo.

CVC Corp abre novas oportunidades de trabalho

A CVC Corp está em busca de novos colaboradores que sejam responsáveis e comprometidos dentro da área escolhida para atuação. A empresa oferece cargos efetivos, com salários fixos e diversos benefícios que atendem a média de mercado.

A CVC Corp é uma das maiores empresas referência em planejamento de viagens no Brasil e em toda a América Latina.

Para garantir a participação no processo seletivo, os interessados devem ser protagonistas de suas carreiras, gostar de novos desafios e estar buscando crescimento profissional em sua área. Confira as vagas disponíveis abaixo.

DevOps nível Júnior – Santo André e Remoto;







Coordenadores Contábeis – Santo André e Remoto;







Consultores de Atendimento – Santo André e Remoto;







Banco de Talentos;







Assistentes de Operações – Santo André;







Analistas de Prevenção de Fraudes e Investigação Pleno – Santo André e Remoto;







Analistas de Orçamento e Controle de Pessoas Pleno – Santo André;







Analistas Contábeis Sênior – Santo André;







Executivo de Vendas – Ribeirão Preto.

Veja também: LATAM Airlines divulgou novos EMPREGOS; veja as regiões e cargos

Como se inscrever

Para garantir a participação no processo seletivo da empresa CVC Corp, os candidatos devem enviar seu currículo atualizado através do site 123empregos. Após análise, a empresa entrará em contato com os selecionados para informar as próximas etapas do processo seletivo.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.