Cynthia Calvillo é dispensada do UFC após derrota no UFC 287

Cynthia Calvillo foi dispensada do UFC.

A veterana lutadora peso-palha e peso-mosca foi dispensada de seu contrato após uma derrota por decisão dividida para Loopy Godinez no último fim de semana no UFC 287.

Uma pessoa com conhecimento da libertação de Calvillo confirmou a notícia ao MMA Fighting na terça-feira após o algoritmo baseado em Relógio da escalação do UFC conta no Twitter a mostrou como removida da lista do UFC.

Calvillo, 35, chegou ao UFC depois de apenas três lutas profissionais, e imediatamente conquistou três vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre Joanne Wood e Pearl Gonzalez. Ela sofreu sua primeira derrota para a ex-campeã peso-palha Carla Esparza em uma batalha acirrada no UFC 219 em 2017.

Ela se recuperou com mais duas vitórias e um empate majoritário contra Marina Rodriguez, mas Calvillo estava lutando com seus cortes de peso, chegando ao limite do peso palha. Ela perdeu peso em duas das três lutas, o que precipitou sua passagem para o peso mosca, onde causou impacto imediato com uma vitória sobre a ex-desafiante ao título Jessica Eye.

Infelizmente, essa foi a última vez que Calvillo conquistou uma vitória no octógono. Ela sofreu cinco derrotas consecutivas após essa luta, incluindo contratempos contra Katlyn Chookagian, Jessica Andrade e Andrea Lee.

Enquanto Calvillo lutou por uma decisão dividida apertada em sua luta com Godinez, ela ainda saiu do lado errado de uma decisão dividida, que levou à sua saída do UFC.