Dak Prescott alimenta especulações sobre o possível retorno de Ezekiel Elliott aos Cowboys

Taqui está uma possibilidade de Ezequiel Elliot reunindo-se com o Dallas Cowboys depois de ser lançado no mês passado? Dak Prescottquarterback do Cowboys, falou sobre essa possibilidade durante entrevista no Adam Schefterpodcast de.

Prescott disse: “Isso seria ótimo. Há muitas pessoas não apenas na equipe, mas também na organização que adorariam isso. Tenho certeza de que Zeke também gostaria disso … espero que isso aconteça.”

Parece que Prescott e Elliott podem estar trabalhando na possibilidade de um reencontro, já que foram vistos recentemente treinando juntos com outros companheiros de equipe, incluindo Cee Dee Lamb, Jake Fergusone Simulador de comunicaçãono quintal de Prescott.

Embora os Cowboys tenham dispensado Elliott no mês passado, o dono da equipe Jerry Jones não descartou a possibilidade de o três vezes Pro Bowler retornar a Dallas. Jones disse: “Não quero deixá-lo ou aos fãs pendurados. Mas não descartaria nada.”

Dallas não ofereceu nada a Elliott

No entanto, parece que os Cowboys não têm planos de assinar novamente com Elliott, de acordo com David Moore de Notícias da manhã de Dallas. Moore relata que os Cowboys não apresentaram a Elliott uma oferta reduzida para mantê-lo no time porque não queriam desrespeitá-lo.

Ultima temporada, Elliot teve a pior temporada de sua carreira, correndo por apenas 876 jardas com uma média de 3,8 jardas por carregamento. Além disso, ele permaneceu um fator não importante no jogo de passes, enquanto Tony Pollard viu um papel mais significativo no ataque.

Em relação à declaração de Jones sobre a decisão de liberar Elliott, ele disse: “Concordamos mutuamente com Zeke que a melhor decisão para todas as partes envolvidas é deixá-lo experimentar a agência livre e também podemos aumentar nossa flexibilidade e opções. Este é um dos as partes mais difíceis de operar uma equipe.”

Por enquanto, parece que os Cowboys estão avançando com Pollard como o principal running back do time, embora possam adicionar outro back no draft da NFL. No final das contas, a única maneira de Elliott retornar a Dallas é se o time sofrer uma lesão significativa naquela posição durante a temporada.