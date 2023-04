Dak Prescott diz que Jalen Hurts merece todo o dinheiro e Lamar Jackson é o próximo: “Isso vai acontecer para ele”

Tele NFL offseason continua a fornecer notícias e histórias antes da temporada de 2023, e esta semana as notícias de Jalen machuca’ contrato com o Philadelphia Eagles chamou a atenção de todos, inclusive do quarterback de seu rival de divisão, Dak Prescottque fez uma aparição no Podcast Adam Schefter e falou sobre a situação contratual da Lamar Jackson também.

O Dallas Cowboys quarterback disse que hospedou os dois quarterbacks durante suas visitas a Estado do Mississipi quando jogou pelo buldogues.

Dak Prescott falou sobre o contrato histórico de Jalen Hurts

Dak disse que não se importa tanto com o águias sucesso por não ser torcedor do time, mas torcedor do Jalen dói e como ele aborda o jogo, acrescentando que está orgulhoso dele quando Schefter perguntou sobre o $ 255 milhões de dólares extensão de contrato com a qual somou mais cinco temporadas, tornando-se o jogador mais bem pago de todos os tempos.

“Ele é alguém que foi descartado cedo por causa de seu estilo de jogo e apenas teve sucesso, confiou em si mesmo e confiou no processo. Orgulhoso dele e ele merece todo o dinheiro.”

Dak Prescott acredita que Lamar Jackson é o próximo na fila para receber o pagamento

Em outro momento da conversa com Schefter, Dak Prescott expressou como ele acredita que Lamar Jackson está na fila para obter um contrato que supera até mesmo o que acabou de ser assinado por Machucanão antes de dizer que não consegue muito em contratos de outros jogadores.

“Quero dizer, honestamente, eu tento não ouvir muitas notícias, mas coisas assim, você ouve amigos me contando coisas. Eu apoio todo mundo e apoio aqueles caras recebendo seu dinheiro e fazendo isso. Honestamente, hospedei Lamar em um visita ao estado do Mississippi também. Então, sim, espero que ele seja o próximo e supere Jalen e é assim que as coisas acontecem. E sim, isso acontecerá para ele.