Dalai Lama beija um jovem indiano e diz a ele ‘chupe minha língua’ enquanto o vídeo causa indignação internacional

A vídeo do Líder espiritual tibetano Dalai Lama causou indignação internacional ao ser visto beijando um menino indiano na boca e depois pedindo-lhe para ‘chupar a língua’.

No vídeo, o líder religioso tibetano pode ser visto conduzindo uma cerimônia, onde está cercado por outras pessoas sentadas ao seu lado, e até interagindo com o Dalai Lama em diversas ocasiões. Em seguida, um menino vestido com um moletom amarelo aparece esperando no fundo do palco, enquanto uma mulher convida-o a aproximar-se.

Quando a criança se aproxima do Dalai Lama, mostra-lhe a bochecha direita para que a criança lhe dê um beijo. A criança, visivelmente comovida, beija-o e abraça-o. Depois, o líder se vira, e eles eles estão cara a caracom os dedos mostra-lhe a boca, convidando-o para lhe dar um beijo; ele pega seu rosto e beija a criança na boca. Você pode ouvi-lo rir.

Logo em seguida, o Dalai Lama pede para criança chupar a língua e a criança obedece aproximando-se dele e juntando sua língua com a língua do líder espiritual.

Reações nas redes sociais contra o Dalai Lama

O a mídia não levou o evento de ânimo leve “O vídeo em que o Dalai Lama é visto a dar um beijo a uma criança causou indignação; no entanto, a notícia apenas foi divulgada através das redes sociais pelo que não foi possível verificar a autenticidade das imagens”.

Comportamento assustador”, “nojento” e “repulsivo” foram apenas algumas das maneiras de descrever o evento