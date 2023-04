Dalai Lama no centro da polêmica mais uma vez, desta vez por acariciar uma jovem

EUf apenas alguns dias atrás, o Dalai Lama foi o foco da atenção do mundonesta quarta-feira volta às manchetes, mais uma vez por causa de um vídeo polêmico com um menor. Nesta ocasião, circulam imagens do líder religioso tibetano com uma rapariga, a quem parece acariciar durante um evento. Os rumores em torno de sua figura estão mais uma vez no olho do furacão.

As críticas à sua figura devido à polêmica cena em que beijou uma criança na boca só aumentaram desde que este vídeo apareceu. Aconteceu durante um de seus eventos oficiais, o líder estaria sentado com várias pessoas, e ao lado dele estava um menor de idade. Durante o evento, o senhor de 87 anos não para de acariciar o braço da menina.

Mais uma polêmica do Dalai Lama



Isso ocorre apenas alguns dias depois de sua declaração em que ele se desculpou pelo que aconteceu com a criança indiana. “Está circulando um vídeo mostrando um encontro recente em que uma criança pede a Sua Santidade se ele poderia lhe dar um abraço. Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, pela dor ele pode ter causado com suas palavras. Sua Santidade costuma brincar com as pessoas que conhece de maneira inocente e lúdica, mesmo em público e diante das câmeras”, foi o comunicado divulgado nas redes sociais por seus representantes.

Além disso, outro vídeo de 2016 ressurgiu nos últimos dias, envolvendo um incidente com o líder sagrado. No clipe em questão, oO Dalai pode ser visto com Lady Gaga em outro evento e, como visto em ocasiões recentes, acariciou de forma inadequada as pernas da artista, que sorriu enquanto tudo acontecia.