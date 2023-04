Dallas Mavericks multado em US$ 750.000 por minar a integridade do basquete: ‘As ações do Mavericks falharam com nossos fãs’

Fou estar envolvido em conduta prejudicial ao NBAa liga multou o Dallas Mavericks com $ 750.000 depois de sentarem muitos de seus titulares e jogadores importantes em seu penúltimo jogo da temporada contra o búfalos de Chicago sobre 7 de abril apesar de ainda ter chances de chegar à pós-temporada.

A NBA investigou por menos de uma semana e concluiu que o Mavericks violou a política da liga de dar descanso aos jogadores em seu desejo de perder o jogo contra o Bulls para melhorar as chances de manter sua escolha de primeira rodada no Draft de 2023 da NBA.

Luka Doncic jogou apenas um quarto e Kyrie Irving ficou o jogo inteiro na frente do time abrindo 11 pontos de vantagem no quarto período para acabar perdendo o jogo, portanto eliminado da disputa do playoff.

“A decisão do Dallas Mavericks de impedir que jogadores importantes participem totalmente de um jogo eliminatório na última sexta-feira contra o Chicago prejudicou a integridade do nosso esporte”, disse Joe Dumars, chefe de operações de basquete e vice-presidente executivo da NBA. “As ações dos Mavericks falharam com nossos fãs e nossa liga.”

Por que os Mavericks perderam de propósito?

Perder o jogo garantiu que o Dallas Mavericks acabaria tendo uma escolha entre os 10 primeiros no draft nesta entressafra, o que significa que eles ainda poderiam ter sorte e acabar ganhando na loteria na esperança de selecionar o fenômeno francês Victor Wembanyama.

Dallas manterá sua escolha de draft da primeira rodada, como se fosse 11 ou mais abaixo na ordem do draft, o New York Knicks a teria obtido como parte da troca por Kristaps Porzingis de 2019.