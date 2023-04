Damian Lillard acha que apenas ele e outra estrela podem quebrar o recorde de 81 pontos de Kobe Bryant

Damian Lillard é um balde, não há dúvida e ele viveu um desses momentos de virtude em 2023 depois de marcar 71 pontos em um jogo contra o Foguetes Houston. Mas ele não é o primeiro jogador a fazer isso no torneio atual. No início desta temporada, Donovan Mitchell do Cleveland Cavaliers marcou impressionantes 71 peças contra o Chicago Bulls durante a temporada regular. Na era moderna, a estrela que tem o maior recorde de pontos em um jogo não é outra senão Kobe Bryant.

O ‘Mamba negra‘ conseguiu uma peça irreal de 81 peças contra o Toronto Raptors em 2006, quando ele estava no auge de seus poderes. Marcar mais de 70 pontos não é tão incomum nos velhos tempos da NBA, mas fazê-lo nesta era é definitivamente estranho de se testemunhar. Antes de Mitchell e Lillard fazerem isso nesta temporada, quem chegou mais perto deles foi Devin Booker com 70 peças contra o Boston Celtics em 2017. Mas o que Kobe fez ainda é inédito até hoje, pelo menos na era moderna do jogo.

Lillard nomeia o único outro jogador que pode marcar 90 em um jogo

Lillard concedeu uma entrevista no E Patrick Show para falar sobre essa possibilidade, ele se recusou a citar mais de dois jogadores que acredita serem capazes de marcar 90 em um jogo. Embora existam muitos jogadores incríveis que podem realmente fazer isso, Lillard não os nomeia, mas há um que sobe ao pódio ao lado dele. Esse nome é Stephen Curry. No entanto, existem casos interessantes a serem feitos para outras estrelas, como Devin Booker, Luka Doncic, Giannis, Djokic, Morant, e poderíamos continuar por dias. A NBA está atualmente repleta de talentos que podem fazer isso.

Aqui está o que lillard disse: “Eu escolheria a mim mesmo ou escolheria Stephen Curry. Acho que Booker ou Klay poderiam fazer isso. Klay teria mais dificuldade porque Klay não chega à linha de lance livre. Quer dizer, você vai precisar acertar uma quantidade significativa (de lances livres) e eu simplesmente não acho que ele acerte lances livres suficientes. Ele poderia fazer muitos 3s, tenho certeza que Klay poderia ficar muito, muito quente. Mas se você pensar sobre isso, você pode fazer 20 3s e ainda estar a 30 pontos de distância. Então você vai precisar chegar a essa linha e você vai precisar chegar um pouco ao aro.”

Wilt Chamberlain, a anomalia

Olhando para a lista de todos os tempos dos jogadores com mais pontos em um único jogo, você encontrará um nome acima de todos que fizeram isso várias vezes. Nenhum outro jogador fez isso como Wilt Chamberlain fez em seu tempo. Ele é o único na história da NBA a cair 100 em um único jogo, mas ele também teve 5 jogos diferentes de 70+ pontos entre 1961 e 1963 sozinho. Estamos confortáveis ​​em dizer que nunca haverá outro jogador capaz de fazer isso. O que Wilt realizou em dois anos nunca mais acontecerá. Mas Lillard pode pelo menos aspirar a quebrar o recorde de Kobe.