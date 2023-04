Dan Snyder supostamente concorda em vender comandantes para Magic Johnson, Josh Harris

É a hora mágica no DMV – dono do Washington Commanders Dan Snyder teria concordado em vender seu time para a lenda do Lakers Magic Johnson e dono do Sixers Josh Harris … e o preço final é de US $ 6 bilhões!

Os dois lados chegaram a um acordo na quinta-feira … com esportivo relatando que o grupo de Harris e Johnson, que também inclui o bilionário Mitchell Rales, conseguiu fechar o negócio.

Snyder – que comprou a equipe em 1999 por US$ 750 milhões – contratou o Bank of America para explorar uma possível venda em novembro… que atraiu o interesse de Jeff Bezos e Jay-Z.

O mandato de Snyder como proprietário dos Comandantes foi atormentado por várias controvérsias, especialmente nos últimos anos. Em 2020, 15 ex-funcionários alegaram ter sido assediados sexualmente e/ou abusados ​​verbalmente no local de trabalho.

As coisas estavam supostamente tão ruins que o Congresso interveio, com vários ex-funcionários do Comandante testemunhando no Capitólio.

Quando a venda for finalizada, será a maior transação na história do esporte nos Estados Unidos – superando a franquia Denver Broncos, que foi vendida ao bilionário do Walmart Rob Walton por US$ 4,6 bilhões em 2022.

A venda aumenta a crescente coleção de times esportivos profissionais de Magic nos quais ele tem participação acionária – incluindo Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks e LAFC.

Harris – que fez fortuna em finanças – também é dono do Philadelphia 76ers e do New Jersey Devils.

Se a venda for concluída, haverá muitos fãs de Commanders entusiasmados com a nova era da franquia.