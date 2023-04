Dana White critica treinadores de Arnold Allen por falta de urgência na derrota para Max Holloway no UFC Kansas City

Não há vergonha em perder para Max Holloway, mas o presidente do UFC, Dana White, acredita que Arnold Allen teria uma chance melhor de vencer se tivesse pisado fundo no acelerador no início da luta, em vez de esperar até os cinco minutos finais para disparar. o final.

A invencibilidade de 10 lutas de Allen no UFC chegou ao fim no sábado, depois que Holloway garantiu uma vitória por decisão unânime em uma luta de idas e vindas. Com Holloway na frente no placar, os treinadores de Allen pressionaram o britânico a deixar tudo na jaula na última rodada, o que o levou a ficar mais agressivo e a jogar tudo de seu arsenal em busca do nocaute.

Allen teve indiscutivelmente sua melhor rodada durante essas trocas, embora Holloway o tenha feito pagar com um knockdown tardio pouco antes de soar a buzina final. Ainda assim, White acredita que Allen provavelmente vai se chutar quando assistir novamente ao desempenho – e que os treinadores de Allen merecem parte da culpa por não acender um fogo nele no início da luta.

“Achei que ele parecia bem”, disse White sobre Allen na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Kansas City. “Ele manteve o ritmo, manteve a distância, controlou o ritmo da luta. Eu pensei que Allen parecia incrível. Se você pensar sobre isso, é a primeira grande noite dele em um evento principal, toda a multidão está contra ele e ele chegou tarde demais.

“Se ele tivesse lutado o caminho [he fought] na quinta rodada [from] no terceiro round, ele teria mais chances de vencer aquela luta. Não sou um córner ou um treinador, mas acho que deveria ter havido um senso de urgência antes. Mas eu não sou um cornerman.”

Apesar do resultado, White elogiou Allen por dar a Holloway tudo o que o americano podia aguentar enquanto também lidava com uma multidão hostil em seu primeiro evento principal com um grande público presente (a primeira atração principal de Allen aconteceu no UFC APEX em Las Vegas).

Dito isso, White não pôde deixar de mencionar os erros que ele acredita que os treinadores de Allen cometeram ao não forçar uma mudança na estratégia depois que Holloway começou a acumular pontos no placar com seu ataque de alto volume.

“Jovem, promissor, fica classificado entre os 5 primeiros e é o evento principal em um lugar onde toda a multidão está torcendo contra ele”, disse White sobre Allen. “É muita pressão para um cara. Achei que ele lidou bem com isso. Ele é obviamente talentoso o suficiente. Ele fez cinco rounds com Max Holloway, um dos melhores de todos os tempos.

“Eu acho que ele derramou um pouco tarde demais, mas eu não sou o córner dele. Acho que houve muitos erros cometidos esta noite no canto. Obviamente, ele tem essa experiência em seu currículo agora e eles precisam voltar e descobrir o que deu errado e o que foi quebrado, consertar e voltar. Ele é um garoto talentoso.”

Mesmo quando chegou a hora de discutir o futuro de Holloway, White continuou pensando sobre o que ele percebeu como erros cometidos por Allen, dos quais ele provavelmente se arrependerá mais cedo ou mais tarde.

“Não sei [what’s next for Max Holloway]”, disse Branco. “Ele venceu esta noite e vamos ver onde ele vai a partir daqui.

“Como eu disse, ele venceu um cara jovem e supertalentoso que poderia ter feito uma luta diferente se tivesse intensificado um pouco mais cedo.”