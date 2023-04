Dana White divulga benefícios da fusão UFC-WWE, mas ‘não haverá realmente nenhum tipo de crossover’

Dana White não quer aumentar as esperanças de ninguém para nenhuma travessura selvagem do UFC vs. WWE.

O presidente do UFC falou com a Associated Press esta semana após a notícia que abalou a indústria de que sua promoção de luta agora está sob o mesmo guarda-chuva da WWE – a maior organização de luta livre profissional do mundo – depois que um acordo foi feito pela Endeavour, empresa controladora do UFC, para alinhar o forças de entretenimento esportivo.

A Endeavor anunciou a fusão avaliada em $ 21,4 bilhões, um enorme investimento financeiro que deixou lutadores, fãs e mídia curiosos sobre o que isso significa para as promoções. White disse à AP que ainda existem grandes diferenças entre o UFC e a WWE que não mudarão com esta nova parceria.

“A diferença entre o UFC e a WWE é que você olha para a WWE e eles têm um valor de entretenimento e eles têm esses caras que são atletas incríveis que vão lá e fazem o que querem”, disse White. “É sabido que é um roteiro. Quando você olha para o UFC, isso é o mais real possível, esse é o nosso slogan.

“Você tem esses caras que são atletas incríveis, eles têm que ser completos e versados ​​em todos esses diferentes aspectos das artes marciais. Então você tem o lado do entretenimento também, mas é uma luta real. É real. Não há resultados predeterminados no UFC. Não haverá realmente nenhum tipo de crossover.”

Além das raízes históricas compartilhadas pelo MMA e pelo wrestling profissional, os negócios compartilham várias semelhanças promocionais e os atletas da WWE passaram com sucesso para o UFC e vice-versa. O membro do Hall da Fama do UFC, Ken Shamrock, foi um destaque no wrestling profissional antes de se tornar uma das primeiras estrelas do UFC, então ele aproveitou essa notoriedade em uma corrida de sucesso com a WWE.

A estrela da WWE Brock Lesnar tornou-se campeão peso-pesado do UFC durante seu tempo dentro do octógono e a ex-campeã peso-galo do UFC Ronda Rousey é atualmente um dos maiores nomes da lista da WWE. E estrelas do UFC como Conor McGregor, Colby Covington e Michael Chandler pegaram dicas diretamente do mundo do wrestling profissional.

White não está tão preocupado com o potencial compartilhamento de talentos quanto com o compartilhamento de recursos.

“Você tem o poder da base de fãs da WWE, você tem o poder da base de fãs do UFC e você tem o poder do viral – eu nem sei o que diabos é isso ainda, o viral habilidade e qualquer que seja a base de fãs para Power Slap e podemos alcançar todas essas pessoas de muitas maneiras diferentes”, disse White. “Há muito mais recursos agora.

“A WWE tem muito mais recursos. É um telefonema de distância agora. Tudo o que eles precisam fazer é pegar o telefone e dizer: ‘Ei, como isso aconteceu? eu preciso disso’ ou ‘eu preciso desse contato’ ou ‘como você fez isso?’ e todos vocês trabalham juntos para garantir que todos ganhem.