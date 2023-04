Dana White diz que Masvidal vs. Edwards Next Se Jorge vence Gilbert, Leon vence Colby

Jorge Masvidal contra Leon Edwards é a luta que os fãs querem muito… e embora quase certamente não consigam a seguir, Dana White diz que está mais perto do que você imagina.

O chefão do UFC entrou Babcock é o TMZ Sports “ programa de TV (vai ao ar nos dias úteis em FS1 ) … quando perguntamos a Dana se a Gamebred poderia fazer o suficiente para saltar colby covington e ganhe a próxima chance pelo título.

“Deixe-me dizer o que vai acontecer, se [Masvidal] entra e faz isso contra um cara como Gilbert Burns, por quem tenho muito respeito, Gilbert Burns é um fodão absoluto. Então você tem Colby Covington vs. Leon Edwards, e se Leon Edwards vencer Colby Covington, a história entre Leon Edwards e Masvidal, então ambos vencerão essas lutas, essa luta será tão grande que as pessoas vão morrer de vontade de ver essa luta.”

FYI, Masvidal nos disse no início da semana que sentiu que poderia impressionar suficiente vs. Queimaduras no UFC 287 para angariar a sucata de Edwards.