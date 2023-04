Dana White encerra perguntas sobre briga entre Jorge Masvidal e Kevin Holland: ‘Você só quer começar merda aqui?’

Uma briga na semana da luta entre Jorge Masvidal e Kevin Holland pareceu levar a perguntas quando os dois atletas apareceram na coletiva pré-luta do UFC 287, mas Dana White não quis saber de nada.

Um incidente no hotel anfitrião em Miami levou a segurança do UFC a separar Masvidal e Holland. Surgiram vídeos que mostravam os meio-médios em uma luta aos gritos, embora aparentemente não houvesse interação física entre os lutadores. Apenas alguns minutos depois da entrevista coletiva, Masvidal foi questionado sobre o que aconteceu durante o incidente, e o duas vezes desafiante ao título do UFC respondeu com uma resposta cheia de palavrões.

“Absolutamente nada”, disse. “Não tem o que falar aí. Apenas alguns idiotas cavalgando, perseguindo vadias. Não há nada para falar.

Isso levou Holland a pegar o microfone e gritar de volta para ele.

“Não era isso que você estava dizendo ontem”, retrucou Holland. “Cuidado com a porra da sua boca.”

Seguiu-se outra pergunta sobre o incidente, que aparentemente irritou White quando ele encerrou o inquérito.

“Pessoal, qual é, esses dois nem estão brigando”, disse White. “Pare com isso. Você tem uma pergunta sobre a luta contra quem esses caras estão lutando ou você só quer começar aqui? Qual é a sua pergunta?

Masvidal luta contra Gilbert Burns no evento co-principal de sábado, enquanto a Holanda deve brigar com Santiago Ponzinibbio.

White rebateu outra pergunta dirigida a Ponzinibbio quando um repórter perguntou se ele achava que Holland poderia se distrair com o incidente com Masvidal em vez de se concentrar nele.

“Nem responda a essa pergunta!” Branca interrompeu.

Claro, não pode ser esquecido que Holland também estava envolvido em uma briga separada com Khamzat Chimaev que levou White a cancelar toda a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 279 em setembro passado por questões de segurança. White chamou toda a provação de “um show de merda absoluto”.

Talvez isso estivesse na mente de White novamente quando as tensões começaram a aumentar entre Masvidal e Holanda na quinta-feira.

Quando o foco voltou para as lutas do UFC 287, White abordou sua declaração de que Colby Covington receberá a próxima chance pelo título contra o campeão dos meio-médios Leon Edwards depois de servir como reserva do evento principal no UFC 286 em Londres.

Tanto Masvidal quanto Burns disseram que uma vitória impressionante no sábado poderia atrapalhar esses planos, mas White dobrou em Covington como o próximo na fila para a disputa pelo título – para desespero de uma multidão barulhenta em Miami.

“Escute, Colby Covington, goste dele ou não, o cara apareceu em Londres, cortou peso, fez o que deveria fazer”, disse White. “Ele merece a luta contra o Leon.

“Não há dúvida, vamos ver como essa luta acaba no sábado à noite, e o melhor cenário é um desses caras é o próximo.”

Masvidal, que foi ordenado a ficar longe de Covington depois de supostamente agredir o ex-campeão interino dos meio-médios do UFC em março, não mordeu a língua sobre o assunto. Ele vaiou de forma audível quando White nomeou Covington como o contendor nº 1 e então deu outro tiro em seu ex-companheiro de equipe, o lutador mais recente a lhe dar uma derrota.

“Vaia!” Masvidal gritou. “Quando foi a última vez [Colby] terminou alguém? Eu sei que Dana gosta de ação.”

White também estava desinteressado em falar muito sobre a recente fusão UFC-WWE, que verá a promoção do MMA unir forças com a organização de luta livre profissional dirigida por Vince McMahon com a nova empresa caindo sob o guarda-chuva de propriedade da Endeavor.

A nova empresa, avaliada em mais de US$ 21 bilhões, abrirá seu capital ainda este ano.

“Prefiro não falar sobre isso agora”, disse White sobre a fusão. “Podemos falar sobre isso outra hora, mas obviamente é emocionante para a empresa e tudo mais, mas isso é sobre esses caras agora, não isso.”

Quando outro repórter perguntou a Holland sobre a WWE, ele respondeu “sem comentários, não estou tentando me meter em encrenca”. Isso ganhou outra resposta irritada de White.

“Alguma outra pergunta estúpida?” Branco brincou.