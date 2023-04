Dana White espera que Israel Adesanya lute em breve, adversário ‘de verdade’ buscado por Alex Pereira no meio-pesado

Dana White tem planos para Israel Adesanya e Alex Pereira, planos que não incluem um terceiro encontro imediato entre os dois no UFC.

Uma semana depois de Adesanya nocautear Alex Pereira no UFC 288 para recuperar o título dos médios, White foi questionado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Kansas City se a promoção tem algo em mente para a próxima luta de Adesanya. O popular Adesanya conquistou a tão esperada vitória sobre Pereira após três derrotas para “Poatan” no MMA e no kickboxing e já se fala em os dois se enfrentarem mais uma vez na jaula.

O próprio Pereira derrubou isso no início desta semana, quando anunciou que está subindo para o meio-pesado, então White agora está priorizando encontrar um oponente para Pereira nessa divisão.

“Você o coloca na disputa pelo título e então ele tem que vencer alguém para ser considerado na disputa pelo título”, disse White. “Ele tem que passar para 205 e vencer um cara de verdade, então é isso que estamos olhando agora, pegando um cara de verdade.”

Quanto a Adesanya, White está animado com a perspectiva de Adesanya lutar novamente em breve e disse que “The Last Stylebender” já está ansioso para voltar à ação.

“Eu disse isso antes e vou dizer de novo, na última coletiva de imprensa em Miami, esse cara já estava explodindo Hunter e os meninos: ‘Quando é minha próxima luta? Quando é minha próxima luta? Eu quero lutar novamente. Quero lutar de novo’”, disse White. “Eu amo isso em Israel Adesanya. Israel Adesanya quer lutar sem parar, constantemente, e quer lutar com todo mundo. Estamos trabalhando nisso e ele voltará a lutar em breve, talvez antes do final do verão.

Vários oponentes se alinharam para enfrentar Adesanya, incluindo Dricus Du Plessis, Khamzat Chimaev e o ex-inimigo Jan Blachowicz, mas White disse que é prematuro nomear quem será a primeira defesa de título de Adesanya em seu segundo reinado.

“Ainda não”, disse White. “Ou eu teria anunciado.”