Dana White espera que ‘monstro’ Alex Pereira mude para meio-pesado após UFC 287

Alex Pereira sempre foi um peso médio impossivelmente grande, mas seus dias em 185 libras podem estar chegando ao fim.

O presidente do UFC, Dana White, acredita que Pereira pode seguir as dicas anteriores para subir de divisão para o meio-pesado, onde seu corte de peso seria muito menos drástico, após uma derrota por nocaute para Israel Adesanya no UFC 287.

“Acho que Pereira provavelmente sobe para 205 depois dessa luta”, disse White. “Ele é um monstro.”

Pereira foi pego por um par de socos certeiros enquanto avançava contra Adesanya, seu quatro vezes adversário, na luta principal do pay-per-view de sábado. Essa abordagem já rendeu dividendos quando ele parou “The Last Stylebender” no quinto lugar no UFC 281. Mas desta vez, Adesanya estava pronto e contra-atacou de forma brilhante. Pereira caiu inconsciente na lona após receber os socos no início do segundo assalto. Foi a primeira vitória de Adesanya sobre Pereira, após duas derrotas no ringue de kickboxing e a derrota no UFC 281.

A finalização do resultado obscureceu outra luta de Pereira na balança, disse White. O corte de peso do brasileiro voltou a ser um problema na manhã da pesagem oficial do UFC 287.

“Eu sei que ele tinha, ele ainda tinha dois quilos para cortar antes de [the weigh-ins]”, disse Branco. “Faltou uma hora para o fim. Quero dizer, não estou dizendo que ele está mudando para 205, mas presumo que sim. Vocês podem perguntar a ele mesmo, mas isso não me surpreenderia.

Pereira não compareceu à coletiva pós-luta do UFC 287, por isso foi impossível confirmar seus planos.

O técnico de Pereira, Glover Teixeira, é um ex-campeão dos meio-pesados ​​que trabalhou com o agora ex-campeão dos médios desde sua mudança para os Estados Unidos. Teixeira deu a entender que o futuro de Pereira provavelmente seria de 205 libras.

Adesanya questionou seu próximo oponente quando questionado sobre seus planos após o UFC 287. O campeão de 33 anos fez sua própria tentativa de ouro na divisão dos meio-pesados, perdendo contra o agora ex-campeão Jan Blachowicz. Após sua vitória, Blachowicz o convidou para uma nova tentativa de vingança.

Adesanya, por sua vez, tinha seu próprio conselho para seu quatro vezes adversário.

“Vá causar problemas no 205”, disse ele. “Então foda-se, boa sorte para todos os outros, porque ele é um filho da puta de se lidar. Eu vou te dizer isso.